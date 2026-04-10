Volkswagen T-Roc Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Fiyatları (GÜNCEL)

Volkswagen T-Roc 2026 fiyat listesi açıklandı ve SUV segmentinde rekabet yeniden kızıştı. “Volkswagen T-Roc fiyatları ne kadar?”, “T-Roc 2026 fiyat listesi”, “T-Roc Life DSG fiyatı”, “T-Roc R-Line fiyatı kaç TL?” gibi aramalar hız kazanırken, lansmana özel fiyat detayı da dikkat çekiyor.

2026 model Yeni T-Roc, güçlü motoru ve farklı donanım seçenekleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte Volkswagen T-Roc Nisan 2026 güncel fiyat listesi ve kampanya detayları.

VOLKSWAGEN T-ROC 2026 FİYAT LİSTESİ

Yeni T-Roc için açıklanan opak renk tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları şu şekildedir:

Model Donanım Fiyat Lansmana Özel Fiyat Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life ₺2.648.000 ₺2.388.500 Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style ₺3.183.000 - Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line ₺3.287.000 -

Bu verilere göre Volkswagen T-Roc başlangıç fiyatı 2.648.000 TL olarak açıklanırken, lansmana özel fiyat ile Life donanım seviyesi 2.388.500 TL’ye kadar düşmektedir. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

T-ROC LANSMANA ÖZEL FİYAT AVANTAJI

Volkswagen T-Roc kampanyası kapsamında dikkat çeken en önemli detay, Life donanım seviyesinde sunulan lansmana özel fiyat oldu. 23 Mart 2026 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya, yalnızca belirli stoklarla sınırlı olarak sunulmaktadır.

Bu nedenle “T-Roc kampanyası ne zaman bitiyor?” ve “T-Roc lansman fiyatı geçerli mi?” gibi sorular kullanıcılar tarafından sıkça araştırılmaktadır.

VOLKSWAGEN T-ROC OPSİYONEL DONANIM FİYATLARI

T-Roc modelinde opsiyonel donanımlar, toplam maliyeti doğrudan etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor:

Opsiyonel Donanım Fiyat Metalik Renk ₺18.250 Panoramik Açılır Cam Tavan ₺64.080

Ayrıca Alev kırmızı renk seçeneği 25.470 TL olarak açıklanırken, farklı renkte tavan seçenekleri donanım seviyesine göre değişen fiyatlarla sunulmaktadır.

T-ROC 2026 FİYATLARI NEDEN DEĞİŞEBİLİR?

Volkswagen T-Roc fiyatları sabit değildir ve çeşitli ekonomik faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir:

ÖTV ve KDV oranlarındaki değişimler

Döviz kuru dalgalanmaları

Opsiyonel donanım tercihleri

Noter ve tescil işlemleri

Yetkili satıcı fiyat politikaları

Bu nedenle nihai satış fiyatı, aracın teslim tarihinde geçerli olan fiyat listesine göre belirlenebilir.

Volkswagen T-Roc 2026 fiyatı ne kadar?

2026 model T-Roc fiyatları 2.648.000 TL’den başlayıp 3.287.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

T-Roc lansman fiyatı ne kadar?

Life donanım seviyesi için lansmana özel fiyat 2.388.500 TL olarak açıklanmıştır.

T-Roc Style fiyatı ne kadar?

T-Roc Style donanım fiyatı 3.183.000 TL’dir.

T-Roc R-Line fiyatı ne kadar?

T-Roc R-Line donanım fiyatı 3.287.000 TL olarak belirlenmiştir.

Panoramik cam tavan fiyatı ne kadar?

Panoramik açılır cam tavan opsiyonu 64.080 TL’dir.

Metalik renk fiyatı ne kadar?

Metalik renk opsiyonu 18.250 TL olarak açıklanmıştır.

T-Roc hangi ülkede üretiliyor?

Volkswagen T-Roc modeli Portekiz menşeilidir.

T-Roc kampanyası ne zaman bitiyor?

Lansmana özel fiyat kampanyası 30 Nisan 2026 tarihine kadar geçerlidir.

Volkswagen T-Roc Nisan 2026 fiyat listesi, SUV segmentinde güçlü bir alternatif sunmaya devam ediyor. 2.648.000 TL’den başlayan fiyatlar, lansman kampanyası ile daha cazip hale gelirken, üst donanım seviyelerinde fiyatlar 3.287.000 TL’ye kadar çıkıyor. Özellikle lansmana özel fiyat avantajı, T-Roc modelini satın almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak fiyatların değişken olabileceği ve opsiyonel donanımların maliyeti artırabileceği unutulmamalıdır.