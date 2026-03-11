Volkswagen Taigo Mart 2026 Sıfır Araç Satış Fiyatları (GÜNCEL)

SUV segmentinde modern tasarımı ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çeken Volkswagen Taigo için Mart 2026 güncel fiyat listesi açıklandı. Türkiye’de sıfır otomobil almak isteyen kullanıcılar özellikle Volkswagen Taigo fiyat listesi, 2026 model Taigo fiyatı ve Taigo Life, Style ve R-Line donanım paketleri hakkında güncel bilgileri araştırıyor.

Doğuş Otomotiv tarafından paylaşılan tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesine göre Volkswagen Taigo 2026 model araçların fiyatları donanım seviyesine ve motor seçeneklerine göre değişiyor. Kompakt SUV coupe segmentinde yer alan Taigo modelleri manuel ve DSG şanzıman seçenekleriyle satışa sunuluyor.

VOLKSWAGEN TAİGO 2026 MODEL GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

03 Mart 2026 itibarıyla geçerli olan tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesine göre Volkswagen Taigo sıfır araç fiyatları şu şekilde açıklandı:

Model Donanım Fiyat Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life ₺2.080.000 Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life ₺2.364.000 Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style ₺2.812.000 Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line ₺2.933.000 Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style ₺2.993.000 Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line ₺3.201.000

Bu fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır ve araç stok durumuna, sipariş tarihine ve vergisel değişikliklere bağlı olarak güncellenebilir.

VOLKSWAGEN TAİGO OPSİYONEL DONANIM FİYATLARI

Standart donanımlar dışında tercih edilen opsiyonel ekipmanlar ayrıca ücretlendirilir. Mart 2026 itibarıyla açıklanan opsiyonel donanım fiyatları şu şekildedir:

Opsiyonel Donanım Net Fiyat Metalik Renk ₺18.560 Panoramik Açılır Cam Tavan ₺53.540

Bunun dışında Mercan kırmızı renk seçeneği opsiyonel olarak sunulmakta olup tavsiye edilen net fiyatı 27.430 TL olarak belirtilmiştir.

Ayrıca farklı renkte tavan seçeneği yalnızca Style donanım seviyesinde sunulmaktadır. Opak renk ile tercih edildiğinde tavsiye edilen net fiyatı 14.090 TL, metalik renk ile 32.540 TL, mercan kırmızısı ile ise 41.150 TL olarak açıklanmıştır.

VOLKSWAGEN TAİGO HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Volkswagen Taigo modellerinin üretim menşei İspanya olarak açıklanmıştır. Araç fiyatları üretim maliyetleri, ithalat koşulları ve döviz kurundaki değişikliklere bağlı olarak güncellenebilir.

Doğuş Otomotiv, araçların model özellikleri, teknik donanımları ve fiyatlarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu nedenle tavsiye edilen fiyat listesi yeni bir liste yayınlanana kadar geçerlidir.

VERGİLER VE RESMİ İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Araç fiyatları hesaplanırken ÖTV, KDV ve MTV gibi vergiler dikkate alınmaktadır. Ancak resmi tarife değişiklikleri ve döviz kuru hareketleri nedeniyle fiyatlarda farklılık oluşabilir.

Noter tescil harcı, trafik tescil işlemleri, ruhsat bedelleri ve trafik sigortası gibi bazı giderler anahtar teslim fiyatına dahil değildir ve müşteri tarafından ayrıca ödenir.

Noter tescil harcı, aracın KDV hariç fatura tutarı veya kasko değerinin yüksek olanı üzerinden %0,2 oranında hesaplanmaktadır.

Volkswagen Taigo 2026 fiyatı ne kadar?

2026 model Volkswagen Taigo fiyatları donanım ve motor seçeneğine göre 2.080.000 TL ile 3.201.000 TL arasında değişmektedir.

En ucuz Taigo modeli hangisi?

Mart 2026 fiyat listesine göre en uygun fiyatlı model Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life versiyonudur.

Taigo R-Line fiyatı ne kadar?

Taigo R-Line donanımına sahip 1.0 TSI 116 PS DSG modelinin tavsiye edilen fiyatı 2.933.000 TL, 1.5 TSI 150 PS DSG versiyonunun fiyatı ise 3.201.000 TL olarak açıklanmıştır.

Volkswagen Taigo hangi ülkede üretiliyor?

Volkswagen Taigo modellerinin üretim menşei İspanya olarak belirtilmiştir.

Mart 2026 itibarıyla açıklanan Volkswagen Taigo fiyat listesi, kompakt SUV coupe segmentinde yer alan modelin farklı motor ve donanım seçenekleriyle satışa sunulduğunu gösteriyor. Life, Style ve R-Line paketleri ile satışta olan Taigo modelleri, Türkiye’de sıfır araç satın almak isteyen kullanıcılar için dikkat çeken alternatifler arasında yer almaya devam ediyor.