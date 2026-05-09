Volkswagen Taigo Mayıs 2026 Sıfır Araç Fiyat Kampanyası Açıklandı!

Volkswagen Taigo Mayıs 2026 fiyat listesi belli oldu. 2026 model Volkswagen Taigo, manuel ve DSG şanzımanlı farklı donanım seçenekleriyle satış listesinde yer aldı. Açıklanan yeni fiyat listesine göre Taigo’nun başlangıç fiyatı 2.122.000 TL olurken, en yüksek donanımlı R-Line versiyonu 3.265.000 TL’ye ulaştı.

VOLKSWAGEN TAİGO MAYIS 2026 FİYAT LİSTESİ

Volkswagen’in SUV coupe modeli Taigo için Mayıs 2026 güncel fiyat listesi yayımlandı. Euro 6 motor seçenekleriyle dikkat çeken model, Life, Style ve R-Line donanım seviyeleriyle satışa sunuldu.

Model Donanım Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life ₺2.122.000 Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life ₺2.545.000 Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style ₺2.869.000 Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line ₺2.992.000 Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style ₺3.053.000 Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line ₺3.265.000

VOLKSWAGEN TAİGO’NUN EN UYGUN FİYATLI VERSİYONU HANGİSİ?

Mayıs 2026 fiyat listesine göre Volkswagen Taigo’nun en uygun fiyatlı versiyonu Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life oldu. Bu modelin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı ₺2.122.000 olarak açıklandı.

DSG şanzıman tercih eden kullanıcılar için başlangıç seviyesi ise Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life modeli oldu. Bu versiyonun fiyatı ₺2.545.000 seviyesinde yer aldı.

VOLKSWAGEN TAİGO DSG FİYATLARI

Volkswagen Taigo DSG modelleri, Life, Style ve R-Line donanım seçenekleriyle listelendi. Özellikle 1.5 TSI 150 PS DSG motor seçeneği, performans odaklı kullanıcıların dikkatini çekiyor.

VOLKSWAGEN TAİGO OPSİYON FİYATLARI

Volkswagen Taigo için açıklanan opsiyonel donanım fiyatları arasında metalik renk ve panoramik açılır cam tavan dikkat çekiyor. Açıklanan net fiyatlar şu şekilde oldu:

Opsiyonel Donanım Net Fiyat Metalik Renk ₺18.930 Panoramik Açılır Cam Tavan ₺54.600

MERCAN KIRMIZISI VE FARKLI TAVAN SEÇENEKLERİ NE KADAR?

Volkswagen Taigo için Mercan kırmızısı renk seçeneği opsiyonel olarak sunuluyor. Açıklanan bilgiye göre bu renk seçeneğinin tavsiye edilen net fiyatı ₺27.970 olarak belirtildi.

Style donanım seviyesinde sunulan farklı renkte tavan seçeneği ise tercih edilen gövde rengine göre değişiyor. Opak renkte 14.370 TL, metalik renkte 33.190 TL ve mercan kırmızısı ile birlikte tercih edildiğinde 41.970 TL net fiyatla sunuluyor.

VOLKSWAGEN TAİGO FİYAT LİSTESİ NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

Açıklanan fiyat listesinin uygulanma başlangıç tarihi 05/05/2026 olarak duyuruldu. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi yeni liste yayımlanana kadar geçerliliğini koruyacak.

Volkswagen ayrıca araçların stoklarla sınırlı olduğunu ve teslim tarihindeki fiyat listesinin geçerli olacağını belirtti. Döviz kuru, ÖTV, MTV ve noter harcı gibi unsurlar nedeniyle fiyatlarda değişiklik yaşanabileceği ifade edildi.

VOLKSWAGEN TAİGO HANGİ ÜLKEDE ÜRETİLİYOR?

Mayıs 2026 fiyat listesinde yer alan bilgilere göre Volkswagen Taigo’nun menşei İspanya olarak açıklandı.