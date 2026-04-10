Volkswagen Tayron Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Fiyatları (GÜNCEL)

Volkswagen Tayron 2026 fiyat listesi açıklandı ve geniş SUV segmentinde dikkat çeken yeni tablo ortaya çıktı. Özellikle “Volkswagen Tayron fiyatları ne kadar?”, “Tayron 2026 fiyat listesi”, “Tayron 7 koltuklu fiyatı kaç TL?”, “Tayron Elegance fiyatı ne kadar?” ve “Tayron R-Line fiyatı kaç para?” gibi aramalar hız kazanırken, açıklanan güncel rakamlar aile tipi SUV arayan kullanıcılar için önemli bir referans oluşturdu.

2026 model Volkswagen Tayron, 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG motor seçeneğiyle birlikte Life, Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde sunuluyor. Ayrıca bazı versiyonlarda 7 koltuklu seçenek de yer alıyor. İşte sadece paylaşılan bilgiler kullanılarak hazırlanan Volkswagen Tayron Nisan 2026 güncel fiyat listesi ve öne çıkan detaylar.

VOLKSWAGEN TAYRON 2026 FİYAT LİSTESİ

2026 model opak renk tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları şu şekilde açıklandı:

Model Donanım Fiyat Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life ₺3.524.000 Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life ₺3.619.000 Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺4.506.000 Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance ₺4.607.000 Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line ₺4.808.000 Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line ₺4.906.000

Bu tabloya göre Volkswagen Tayron başlangıç fiyatı 3.524.000 TL seviyesinden başlarken, serinin en yüksek fiyatlı versiyonu 4.906.000 TL ile 7 koltuklu R-Line modeli oldu.

VOLKSWAGEN TAYRON LİFE, ELEGANCE VE R-LİNE FİYATLARI NE KADAR?

Volkswagen Tayron ailesinde giriş seviyesi olarak sunulan Life donanım paketi, 3.524.000 TL fiyatla listeleniyor. Aynı paketin 7 koltuklu versiyonu ise 3.619.000 TL seviyesine yükseliyor. Bu da ek oturma kapasitesi isteyen kullanıcılar için fiyatın bir miktar arttığını gösteriyor.

Elegance donanım seviyesi 4.506.000 TL’den başlarken, 7 koltuklu versiyonda fiyat 4.607.000 TL’ye ulaşıyor. En üst paket olan R-Line ise 4.808.000 TL fiyatla sunulurken, 7 koltuklu R-Line versiyonu 4.906.000 TL’ye kadar çıkıyor.

7 KOLTUKLU VOLKSWAGEN TAYRON FİYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Volkswagen Tayron’un 7 koltuklu versiyonları, özellikle kalabalık aileler ve daha geniş iç hacim arayan kullanıcılar için öne çıkıyor. Life donanımda 7 koltuklu seçenek 3.619.000 TL, Elegance donanımda 4.607.000 TL ve R-Line donanımda ise 4.906.000 TL fiyat etiketiyle listeleniyor.

Bu nedenle “Tayron 7 koltuklu fiyatı ne kadar?” ve “Volkswagen Tayron 7 kişilik fiyat listesi” gibi aramalar da öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Açıklanan tablo, 7 koltuklu yapı tercih edildiğinde fiyatın her donanım seviyesinde yukarı yönlü değiştiğini gösteriyor.

VOLKSWAGEN TAYRON OPSİYONEL DONANIM FİYATLARI

Volkswagen Tayron modelinde açıklanan opsiyonel donanım fiyatları da toplam maliyeti etkileyen önemli kalemler arasında bulunuyor.

Opsiyonel Donanım Net Fiyat Metalik Renk ₺20.150 Panoramik Açılır Cam Tavan ₺71.140

Buna ek olarak Oryx beyazı renk seçeneği için 42.080 TL, zeytin yeşili ve mor ötesi renk seçenekleri için ise 28.050 TL net fiyat açıklandı. Böylece renk seçimi de nihai araç maliyetinde belirleyici unsurlardan biri haline geliyor.

PANORAMİK CAM TAVAN HANGİ TAYRON PAKETLERİNDE STANDART?

Paylaşılan bilgilere göre panoramik açılır cam tavan, Tayron Elegance ve Tayron R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Bu detay, üst paketleri tercih eden kullanıcılar açısından önemli bir avantaj oluşturuyor.

Öte yandan panoramik açılır cam tavan için açıklanan net opsiyon fiyatı 71.140 TL olarak listelenmiş durumda. Bu nedenle Life paketi ile üst donanım seviyeleri arasında ekipman karşılaştırması yapılırken bu ayrıntı özellikle öne çıkıyor.

VOLKSWAGEN TAYRON FİYATLARI NEDEN DEĞİŞEBİLİR?

Volkswagen Tayron fiyatları yalnızca açıklanan listeyle sınırlı kalmayabilir. Paylaşılan bilgilere göre araç fiyatlarında değişiklik yaşanmasına neden olabilecek çeşitli etkenler bulunuyor. Bunların başında ÖTV, KDV ve MTV gibi vergi oranlarındaki değişimler geliyor.

Bunun yanında döviz kuru hareketleri, opsiyonel donanım tercihleri, noter tescil harcı, trafik tescil ve ruhsat işlemleri gibi kalemler de nihai fiyat üzerinde doğrudan etkili olabiliyor. Bu nedenle kesin sipariş ve teslim tarihindeki fiyat listesi esas alınabiliyor.

VOLKSWAGEN TAYRON 2026 FİYAT LİSTESİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Tayron başlangıç fiyatı 3.524.000 TL olarak açıklandı.

7 koltuklu Life versiyonu 3.619.000 TL seviyesinde yer aldı.

Elegance donanım fiyatı 4.506.000 TL’den başlıyor.

7 koltuklu Elegance fiyatı 4.607.000 TL olarak listelendi.

R-Line donanım fiyatı 4.808.000 TL oldu.

7 koltuklu R-Line versiyonu 4.906.000 TL ile serinin en yüksek fiyatlı seçeneği oldu.

Metalik renk opsiyonu 20.150 TL olarak açıklandı.

Panoramik açılır cam tavan opsiyonu 71.140 TL seviyesinde yer aldı.

Panoramik cam tavan, Elegance ve R-Line donanımlarında standart sunuluyor.

Volkswagen Tayron 2026 fiyatı ne kadar?

2026 model Volkswagen Tayron fiyatları 3.524.000 TL’den başlayıp 4.906.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Tayron Life fiyatı ne kadar?

Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life donanım fiyatı 3.524.000 TL’dir.

Tayron 7 koltuklu fiyatı ne kadar?

Tayron 7 koltuklu fiyatları 3.619.000 TL ile 4.906.000 TL arasında değişmektedir.

Tayron Elegance fiyatı kaç TL?

Tayron Elegance fiyatı 4.506.000 TL, 7 koltuklu Elegance fiyatı ise 4.607.000 TL’dir.

Tayron R-Line ne kadar?

Tayron R-Line fiyatı 4.808.000 TL, 7 koltuklu R-Line fiyatı ise 4.906.000 TL’dir.

Metalik renk fiyatı ne kadar?

Volkswagen Tayron için metalik renk opsiyonu 20.150 TL olarak açıklanmıştır.

Panoramik açılır cam tavan fiyatı ne kadar?

Panoramik açılır cam tavan opsiyonu 71.140 TL’dir.

Panoramik cam tavan hangi paketlerde standart?

Panoramik açılır cam tavan, Tayron Elegance ve Tayron R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulmaktadır.

Volkswagen Tayron hangi ülkede üretiliyor?

Volkswagen Tayron modeli Almanya menşeilidir.