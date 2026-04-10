Volkswagen Tiguan Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Fiyatları (GÜNCEL)

Volkswagen Tiguan 2026 fiyat listesi açıklandı ve SUV segmentinde dikkat çeken tablo netleşti. Özellikle “Volkswagen Tiguan fiyatları ne kadar?”, “Tiguan 2026 fiyat listesi”, “Tiguan Elegance fiyatı kaç TL?”, “Tiguan R-Line ne kadar oldu?” ve “Tiguan dizel fiyatı ne kadar?” gibi aramalar hız kazanırken, açıklanan güncel rakamlar otomobil almak isteyenler için önemli bir referans oluşturdu.

2026 model Volkswagen Tiguan, hem 1.5 eTSI benzinli seçenekleri hem de 2.0 TDI SCR 4MOTION dizel versiyonlarıyla geniş bir ürün gamı sunuyor. Farklı donanım paketleriyle öne çıkan model, Life, Elegance ve R-Line seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. İşte sadece paylaşılan bilgilere göre hazırlanan Volkswagen Tiguan Nisan 2026 güncel fiyat listesi ve öne çıkan detaylar.

VOLKSWAGEN TİGUAN 2026 FİYAT LİSTESİ

2026 model opak renk tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları aşağıdaki gibi açıklandı:

Model Donanım Fiyat Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life ₺3.269.000 Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺4.204.000 Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line ₺4.484.000 Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance ₺6.011.000 Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line ₺6.360.000

Bu tabloya göre Volkswagen Tiguan başlangıç fiyatı 3.269.000 TL seviyesinden başlarken, serinin en yüksek fiyatlı versiyonu 6.360.000 TL ile 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line modeli oldu.

TİGUAN LİFE, ELEGANCE VE R-LİNE FİYATLARI NE KADAR?

Volkswagen Tiguan ailesinde giriş seviyesi olarak öne çıkan Life donanım paketi, 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG motor seçeneğiyle 3.269.000 TL fiyat etiketine sahip. Daha üst donanım seviyesi olan Elegance paketi ise aynı motor seçeneğinde 4.204.000 TL’ye yükseliyor.

Sportif detaylarıyla dikkat çeken R-Line donanımı ise 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG seçeneğinde 4.484.000 TL olarak listeleniyor. Böylece Life ile R-Line arasında ciddi bir fiyat farkı oluşurken, kullanıcıların donanım tercihine göre bütçelerini yeniden şekillendirmesi gerekiyor.

DİZEL VE 4MOTION TİGUAN FİYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Volkswagen Tiguan’ın dizel ve dört tekerlekten çekişli versiyonları da fiyat listesinde üst sıralarda yer alıyor. Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance modeli 6.011.000 TL fiyatla açıklanırken, aynı motorun R-Line donanımlı versiyonu 6.360.000 TL’ye ulaşıyor.

Bu fiyatlar, özellikle yüksek performans ve dört tekerlekten çekiş sistemi arayan kullanıcılar için Tiguan’ın premium seviyeye yakın bir konumda yer aldığını gösteriyor. Bu nedenle “Tiguan dizel fiyatı ne kadar?” ve “4MOTION Tiguan kaç TL?” soruları da en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.

VOLKSWAGEN TİGUAN OPSİYONEL DONANIM FİYATLARI

Volkswagen Tiguan modelinde açıklanan opsiyonel donanım fiyatları da toplam maliyeti etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Opsiyonel Donanım Net Fiyat Metalik Renk ₺20.100 Panoramik Açılır Cam Tavan ₺71.140

Bunun yanında Oryx beyazı renk seçeneği için 42.070 TL, zeytin yeşili ve narçiçeği kırmızısı renk seçenekleri için ise 28.050 TL net fiyat açıklandı. Böylece renk tercihi, Tiguan’ın nihai fiyatını doğrudan etkileyen kalemlerden biri haline geliyor.

PANORAMİK CAM TAVAN HANGİ TİGUAN MODELLERİNDE STANDART?

Paylaşılan bilgilere göre panoramik açılır cam tavan, Tiguan Elegance ve Tiguan R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Bu detay, üst paketlerde ekstra maliyet oluşturmadan daha zengin bir donanım seviyesi sağlıyor.

Öte yandan panoramik açılır cam tavan için açıklanan net opsiyon fiyatı 71.140 TL olarak listelenmiş durumda. Bu nedenle kullanıcıların donanım seçeneğine göre bu ekipmanın standart mı yoksa ek maliyetli mi olduğunu dikkatle değerlendirmesi gerekiyor.

TİGUAN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞEBİLİR?

Volkswagen Tiguan fiyatları, yalnızca açıklanan listeyle sınırlı kalmayabilir. Paylaşılan bilgilere göre fiyatların değişmesine yol açabilecek çeşitli etkenler bulunuyor. Bunların başında ÖTV, KDV ve MTV gibi vergi oranlarındaki değişiklikler geliyor.

Bunun yanı sıra döviz kuru hareketleri, opsiyonel donanım tercihleri, noter tescil harcı, trafik tescil ve ruhsat işlemleri gibi kalemler de nihai araç bedelini etkileyebiliyor. Bu nedenle kesin sipariş verilmesi halinde teslim tarihindeki güncel fiyat listesi esas alınabiliyor.

VOLKSWAGEN TİGUAN 2026 FİYAT LİSTESİNDE ÖNE ÇIKANLAR

