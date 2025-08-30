Volkswagen’e Amazon’da "kölelik" davası: 30 milyon dolar tazminat

Brezilya İş Mahkemesi, Volkswagen’in 1970 ve 1980’lerde Amazon bölgesindeki çiftliklerinde işçileri “köle” benzeri koşullarda çalıştırdığı gerekçesiyle şirketi sorumlu tuttu. Karar doğrultusunda, Volkswagen’in yaklaşık 30 milyon dolar toplu manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Mahkeme, Volkswagen’in yan kuruluşu aracılığıyla Brezilya’nın Para eyaletinde sahip olduğu çiftlikte 1974-1986 yılları arasında yüzlerce işçiyi aşağılayıcı koşullara maruz bıraktığını belirledi.

SAĞLIK SORUNLARINDA MÜDAHALE EDİLMEMİŞTİ

Çiftlikte çalışan işçiler, düzensiz sözleşmelerle işe alınmış, silahlı muhafızlar tarafından izlenmiş, güvencesiz barınma koşullarında yaşamaya zorlanmış ve yetersiz gıda almıştı. Borç esareti sistemi ile çiftlikte kalmaya mecbur bırakılan işçilere, sıtma gibi ciddi sağlık sorunlarında tıbbi müdahale sağlanmamıştı.

Yargıç Otavio Bruno da Silva Ferreira, kararında, kanıtların çiftliğin Volkswagen’e ait olduğunu ve koşulların köle emeğinin yasal tanımına uyduğunu doğruladığını söyledi.

Brezilya Çalışma Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu uygulamalar Brezilya'nın yakın tarihindeki en büyük köle emeği sömürüsü vakalarından birini oluşturmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Volkswagen'in Brezilya merkezinden yaptığı açıklamada ise kararın temyize götürüleceği belirtildi.

Savcılık, konuya ilişkin 2019'da bir soruşturma başlatmasının ardından ileri soruşturmalar ve tanık ifadeleriyle 2024'te Volkswagen'i resmen suçlamıştı.