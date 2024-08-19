Volvo açıkladı: Türkiye'de sedan modeller satılmayacak

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, son gümrük vergilerinin ardından sedan modellerin Türkiye'de satılmayacağını duyurdu.

Habertürk'te yer alan habere göre, elektrikli modeller gelene kadar Türkiye'de sedan satmayı düşünmediklerini belirten Emiroğlu, "Sedan modellerimiz ise Çin'de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye'de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" dedi.

Daha önce Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Temmuz 2024'ten itibaren Çin'den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli getirilmişti.

İsveç menşeyli Volvo Car, Türkiye’nin 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 11 bin 646 adetlik satışa ulaşmıştı.