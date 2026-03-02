Von der Leyen'den Erdoğan'a İran övgüsü: "Göçe yönelik hazırlıklarını takdir ediyorum"

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyon üçüncü gününde devam ederken, İran’ın bölgedeki ABD üslerini ve İsrail’i hedef alan misilleme saldırıları çatışmanın yayılma riskini artırıyor. Uluslararası kurumların ateşkes çağrıları ise şu ana kadar somut bir sonuç doğurmadı.

Bu gelişmelerin gölgesinde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son durum ve gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

"OLASI YENİ GÖÇ DALGASI DALGA TÜRKİYE ÜZERİNDEN YÖNELTİLECEK"

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diplomatik çözümün tek yol olduğunu vurgularken, açıklamasında özellikle krizin göç üzerindeki potansiyel etkilerine dikkat çekti.

Leyen'in paylaşımında AB’nin son yıllarda göç yönetiminde Türkiye'yi bir tampon olarak kullandığı dikkate alındığında, olası yeni bir dalganın Türkiye üzerinden yönetilmesine yönelik beklentinin altı çizilmiş oldu.

Leyen, Erdoğan’ın göçe ilişkin hazırlık çabalarını “takdir ettiğini” belirtti. Açıklamada, bölgesel istikrarsızlığın Avrupa’yı da doğrudan etkileyeceği vurgulandı.

Ursula von der Leyen’in paylaşımı şöyle:

"Bu akşam Türkiye'den güzel bir telefon görüşmesi @RTErdogan .

Bölgedeki istikrarsızlık her ikimizi de derinden etkiliyor, bu nedenle yakın koordinasyon şart. Bugün her birimiz, durumu değerlendirmek ve gerilimi azaltmak için atılacak adımları görüşmek üzere bölgedeki önemli ortaklarımızla temas kurduk.

Türkiye'nin arabuluculuğa ve barışçıl yollarla çözüm bulunmasına yönelik istekliliğini memnuniyetle karşılıyorum. Diplomasinin ilerlemenin tek geçerli yolu olduğu konusunda hemfikiriz.

Başkanın bu krizin göç üzerindeki potansiyel etkisine yönelik hazırlık çabalarını da takdir ediyorum.

Suriye konusunda zaten yakın işbirliği içindeyiz. Bölgesel ve küresel istikrar tehlikede; bunun gayet farkındayız."