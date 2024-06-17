"Von der Leyen, İtalya'yı eleştiren raporunu erteletti" iddiası

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in, İtalya'yı eleştiren raporu İtalya Başbakanı Giorgi Meloni'nin oylamada desteğini almak için ertelettiği iddia edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, görevine 5 yıl daha devam edebilmesi için İtalyan lider Giorgi Meloni'nin desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle Roma yönetiminin eleştirildiği yıllık raporun yayımlanmasını rafa kaldırdığı öne sürüldü.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin üzerinden geçen bir haftada Brüksel kulisleri, AB'nin en üst pozisyonlarına kimlerin geleceğine odaklandı.

Politico haber sitesinin Komisyon yetkililerine dayandırdığı iddiasına göre von der Leyen, AB Komisyonu'nun üye ülkeleri "adalet, yolsuzlukla mücadele, medya özgürlüğü ve çoğulculuk, kuvvetler ayrılığı" başlıklarında değerlendirdiği yıllık Hukukun Üstünlüğü Raporu'nun yayımlanmasını geciktiriyor.

BASINA YÖNELİK KISITLAMALAR

Komisyon, Meloni'nin göreve geldiği 2022'den bu yana basına yönelik kısıtlamaların altını çiziyor. 3 Temmuz'da onaylanması gereken raporun yeni Komisyon Başkanı atanana kadar erteleneceği söyleniyor.

İtalya'nın devlet televizyonu RAİ'nin çalışanları, geçen ay Meloni hükümetinin üzerlerinde baskı kurmaya çalıştığı gerekçesiyle greve gitmişti.

Öncesinde de medya izleme grubu Sınır Tanımayan Gazeteciler, yıllık basın özgürlüğü endeksinde İtalya'nın notunu beş basamak düşürmüştü. 180 ülke arasında 46. sırada yer alan İtalya, diğer AB üyeleri Polonya ve Macaristan ile birlikte "sorunlu" ülkeler kategorisine girmişti.

LEYEN İÇİN MELONİ'NİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

AB Konseyi, oylanması için AP'ye önereceği ismi liderler arasında gizli oylamayla belirliyor. Bu nedenle von der Leyen'in AB liderlerinin desteğini garantilemesi gerekiyor. Önerilen isim, AP'den güvenoyu alması halinde görevine başlayabiliyor.

Bu süreç, Konseyde bu tür bir oylama için ilk defa oturacak aşırı sağcı İtalya Başbakanı Giorgi Meloni'yi en kritik isim yapıyor. Zira von der Leyen hem Meloni'nin şahsi desteğine hem de AP'de liderlik ettiği Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubunun desteğine ihtiyaç duyuyor.