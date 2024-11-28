Von der Leyen’in ekibi kıl payı güvenoyu aldı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in seçtiği yeni üyelerden oluşan AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) onaylandı. von der Leyen'in yeni ekibi 370 “evet” oyu alarak AB tarihinde en düşük çoğunlukla seçilen Komisyon oldu. Oylamada 282 milletvekili ise “hayır” oyu kullandı.

Oylama öncesi von Der Leyen, “İsrail’e koşulsuz desteği, Kovid-19 aşısı anlaşmalarında yolsuzluk yaptığı, son 5 yıllık yönetiminde AB’nin küresel rekabetine zarar vererek ABD ve Çin’in gerisinde bıraktığı ve AB ülkelerindeki sosyoekonomik gerilemeye neden olduğu” gibi birçok eleştirinin hedefi oldu.

Von der Leyen, oylama sonrası yaptığı açıklamada ise savaşın Avrupa’nın kapılarına dayandığını belirterek “NATO ile işbirliği içinde gelecek olan şeylere hazırlanmalıyız” dedi. Rusya’nın savunma harcamasının yüzde 9, AB ortalamasının ise yüzde 9 olduğunu belirten von der Leyen, “Savaş harcamalarımızı artırmalıyız” dedi.