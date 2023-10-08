Votka fiyatları 2023 | Güncel

Votka fiyatları 2023'te ne kadar? İstanblue votka fiyatları ne kadar? 35 lik votka fiyatları ne kadar? Absolut votka fiyatları ne kadar? Smirnoff votka fiyatları ne kadar? Gilbey’s votka fiyatları ne kadar? Binboa votka fiyatları ne kadar? Bazooka votka fiyatları ne kadar? İşte en güncel votka fiyatları…

2023’ün başlamasıyla votka fiyatlarının zamlı fiyatları merak ediliyor. Peki İstanblue votka fiyatları ne kadar? 35'lik votka fiyatları ne kadar? 70'lik votka fiyatları ne kadar? Absolut votka fiyatları ne kadar? Smirnoff votka fiyatları ne kadar?

VOTKA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 22,29 oranında gerçekleşti. Bu rakama göre 2023 yılında alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi. Vergideki artış fiyatlara da yansıdı. Bununla beraber alkolde, Özel Tüketim Vergisi’nin üzerinden %18’lik KDV kesintisi de yapılıyor. 2023’ün Ocak ayında, maliyetler ve vergilerdeki artış nedeniyle votka fiyatlarına zam geldi.

İşte votka fiyatları 2023 güncel listesi:

NOT: Listede yer alan fiyatlar, firmalar tarafından perakendecilere önerilen satış fiyatlarıdır. Perakendeciye göre fiyatlarda değişiklik görülebilir.

Absolut Votka Fiyatları

• 35’lik Absolut Votka: 330,00 TL

• 50’lik Absolut Votka: 450,00 TL

• 70’lik Absolut Votka: 600,00 TL

• 100’lük Absolut Votka: 835,00 TL

• 175’lik Absolut Votka: 1.650,00 TL

• 70’lik Absolut Mandrin Votka: 600,00 TL

• 70’lik Absolut Raspberri Votka: 600,00 TL

• 70’lik Absolut Vanilia Votka: 600,00 TL

• 70’lik Absolut Apeache Votka: 600,00 TL

• 70’lik Absolut Pears Votka: 600,00 TL

• 70’lik Absolut Citron Votka: 600,00 TL

• 70’lik Absolut Lime Votka: 600,00 TL

• 70’lik Absolut Elyx Votka: 1.400,00 TL

• 150’lik Absolut Elyx Votka: 3.000,00 TL

• 300’lük Absolut Elyx Votka: 6.250,00 TL

Smirnoff Votka Fiyatları

• 35’lik Smirnoff Votka: 315,00 TL

• 50’lik Smirnoff Votka: 425,00 TL

• 70’lik Smirnoff Votka: 559,00 TL

• 100’lük Smirnoff Votka: 765,00 TL

• 70’lik Smirnoff Green Apple Votka: 549,00 TL

• 70’lik Smirnoff North Votka: 485,00 TL

Gilbey’s Votka Fiyatları

• 35’lik Gilbey’s Votka: 245,00 TL

• 50’lik Gilbey’s Votka: 339,00 TL

• 70’lik Gilbey’s Votka: 459,00 TL

• 100’lük Gilbey’s Votka: 635,00 TL

İstanblue Votka Fiyatları

• 35’lik İstanblue Votka: 235,00 TL

• 50’lik İstanblue Votka: 325,00 TL

• 70’lik İstanblue Votka: 439,00 TL

• 100’lük İstanblue Votka: 609,00 TL

Binboa Votka Fiyatları

• 35’lik Binboa Votka: 279,00 TL

• 70’lik Binboa Votka: 509,00 TL

• 100’lük Binboa Votka: 685,00 TL

Bazooka Votka Fiyatları

• 35’lik Bazooka Votka: 225,00 TL

• 50’lik Bazooka Votka: 309,00 TL

• 70’lik Bazooka Votka: 410,00 TL

• 100’lük Bazooka Votka: 575,00 TL

Ketel One Votka Fiyatları

• 70 lik Ketel One Votka: 1.025,00 TL

Wyborowa Votka Fiyatları

• 35’lik Wyborowa Votka: 205,00 TL

• 50’lik Wyborowa Votka: 275,00 TL

• 70’lik Wyborowa Votka: 365,00 TL

• 100’lük Wyborowa Votka: 499,00 TL

Luksusowa Totka Fiyatları

• 35’lik Luksusowa Votka: 205,00 TL

• 70’lik Luksusowa Votka: 365,00 TL

Lithuanian Votka Fiyatları

• 35’lik Lithuanian Votka: 239,00 TL

• 50’lik Lithuanian Votka: 329,00 TL

• 70’lik Lithuanian Votka: 449,00 TL

• 100’lük Lithuanian Votka: 629,00 TL

Stumbras Centenary Votka Fiyatları

• 35’lik Stumbras Centenary Votka: 265,00 TL

• 50’lik Stumbras Centenary Votka: 365,00 TL

• 70’lik Stumbras Centenary Votka: 485,00 TL

• 100’lük Stumbras Centenary Votka: 675,00 TL