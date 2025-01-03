Votka fiyatları 2025 | Güncel

2025’in başlamasıyla votka fiyatlarının zamlı fiyatları merak ediliyor. Peki İstanblue votka fiyatları ne kadar? 35'lik votka fiyatları ne kadar? 70'lik votka fiyatları ne kadar? Absolut votka fiyatları ne kadar? Smirnoff votka fiyatları ne kadar?

VOTKA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 22,29 oranında gerçekleşti. Bu rakama göre 2023 yılında alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi. Vergideki artış fiyatlara da yansıdı. Bununla beraber alkolde, Özel Tüketim Vergisi’nin üzerinden %18’lik KDV kesintisi de yapılıyor. 2023’ün Ocak ayında, maliyetler ve vergilerdeki artış nedeniyle votka fiyatlarına zam geldi.

İşte votka fiyatları 2025 güncel listesi:

NOT: Listede yer alan fiyatlar, firmalar tarafından perakendecilere önerilen satış fiyatlarıdır. Perakendeciye göre fiyatlarda değişiklik görülebilir.

ABSOLUT VOTKA FİYATLARI

• 35’lik Absolut Votka: 490 TL

• 50’lik Absolut Votka: 665 TL

• 70’lik Absolut Votka: 890 TL

• 100’lük Absolut Votka: 1.225 TL

• 175’lik Absolut Votka: 2.350 TL

• 70’lik Absolut Mandrin Votka: 890 TL

• 70’lik Absolut Raspberri Votka: 890 TL

• 70’lik Absolut Vanilia Votka: 890 TL

• 70’lik Absolut Apeache Votka: 890 TL

• 70’lik Absolut Pears Votka: 890 TL

• 70’lik Absolut Citron Votka: 890 TL

• 70’lik Absolut Lime Votka: 890 TL

• 70’lik Absolut Elyx Votka: 1.890 TL

• 150’lik Absolut Elyx Votka: 4.200 TL

• 300’lük Absolut Elyx Votka: 8.750 TL

SMİRNOFF VOTKA FİYATLARI

• 35’lik Smirnoff Votka: 449 TL

• 50’lik Smirnoff Votka: 615 TL

• 70’lik Smirnoff Votka: 799 TL

• 100’lük Smirnoff Votka: 1.090 TL

• 70’lik Smirnoff Green Apple Votka: 695 TL

• 70’lik Smirnoff North Votka: 799 TL

GILBEY’S VOTKA FİYATLARI

• 35’lik Gilbey’s Votka: 369 TL

• 50’lik Gilbey’s Votka: 519 TL

• 70’lik Gilbey’s Votka: 679 TL

• 100’lük Gilbey’s Votka: 939 TL

İSTANBLUE VOTKA FİYATLARI

• 35’lik İstanblue Votka: 349 TL

• 50’lik İstanblue Votka: 489 TL

• 70’lik İstanblue Votka: 649 TL

• 100’lük İstanblue Votka: 899 TL

BİNBOA VOTKA FİYATLARI

• 35’lik Binboa Votka: 339 TL

• 70’lik Binboa Votka: 619 TL

• 100’lük Binboa Votka: 829 TL

BAZOOKA VOTKA FİYATLARI

• 35’lik Bazooka Votka: 329 TL

• 50’lik Bazooka Votka: 459 TL

• 70’lik Bazooka Votka: 619 TL

• 100’lük Bazooka Votka: 859 TL

KETEL ONE VOTKA FİYATLARI

• 70 lik Ketel One Votka: 1.500 TL

WYBOROWA VOTKA FİYATLARI

• 35’lik Wyborowa Votka: 350 TL

• 50’lik Wyborowa Votka: 485 TL

• 70’lik Wyborowa Votka: 649 TL

• 100’lük Wyborowa Votka: 915 TL