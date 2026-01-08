Votka fiyatları 2026 | Güncel

2026'nın başlamasıyla votka fiyatlarının zamlı fiyatları merak ediliyor. Peki İstanblue votka fiyatları ne kadar? 35'lik votka fiyatları ne kadar? 70'lik votka fiyatları ne kadar? Absolut votka fiyatları ne kadar? Smirnoff votka fiyatları ne kadar?

VOTKA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 27,67 oranında gerçekleşti. Bu rakama göre 2026 yılında alkollü içki ve sigarada ÖTV oranında yüzde 7,95 artış gerçekleştirildi. ÖTV düzenlemesini alkol fiyatlarını da etkileyecek. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik votkadan alınan ÖTV 614,56 liradan 767,7 liraya yükseldi. Yani votka fiyatına 153,14 liralık artış yansıyacak.

İşte votka fiyatları 2026 güncel listesi:

NOT: Listede yer alan fiyatlar, firmalar tarafından perakendecilere önerilen satış fiyatlarıdır. Perakendeciye göre fiyatlarda değişiklik görülebilir.

2026 ABSOLUT VOTKA FİYATLARI

35’lik Absolut Votka: 675 TL

50’lik Absolut Votka: 925 TL

70’lik Absolut Votka: 1.250 TL

100’lük Absolut Votka: 1.700 TL

175’lik Absolut Votka: 3.050 TL

70’lik Absolut Mandrin Votka: 1.250 TL

70’lik Absolut Raspberri Votka: 1.250 TL

70’lik Absolut Vanilia Votka: 1.250 TL

70’lik Absolut Apeache Votka: 1.250 TL

70’lik Absolut Pears Votka: 1.250 TL

70’lik Absolut Citron Votka: 1.250 TL

70’lik Absolut Lime Votka: 1.250 TL

70’lik Absolut Elyx Votka: 2.450 TL

150’lik Absolut Elyx Votka: 5.250 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 ONEGİN RUSSİAN VODKA FİYATLARI

70'lik Onegin Russian Vodka: 3.395 TL

100'lük Onegin Russian Vodka: 4.495 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 HAKU JAPANESE CRAFT VODKA FİYATLARI

70'lik Haku Japanese Craft Vodka: 3.350 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 STUMBRAS CENTENARY VODKA FİYATLARI

35'lik Stumbras Centenary Vodka: 645 TL

50'lik Stumbras Centenary Vodka: 895 TL

70'lik Stumbras Centenary Vodka: 1.195 TL

100'lük Stumbras Centenary Vodka: 1.645 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 LİTHUANİAN VODKA FİYATLARI

35'lik Lithuanian Vodka: 545 TL

50'lik Lithuanian Vodka: 795 TL

70'lik Lithuanian Vodka: 995 TL

100'lük Lithuanian Vodka: 1.495 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 SMİRNOFF VOTKA FİYATLARI

35’lik Smirnoff Votka: 650 TL

50’lik Smirnoff Votka: 875 TL

70’lik Smirnoff Votka: 1.175 TL

100’lük Smirnoff Votka: 1.625 TL

70’lik Smirnoff North Votka: 1.175 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 GILBEY’S VOTKA FİYATLARI

35’lik Gilbey’s Votka: 575 TL

50’lik Gilbey’s Votka: 775 TL

70’lik Gilbey’s Votka: 1.025 TL

100’lük Gilbey’s Votka: 1.425 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 İSTANBLUE VOTKA FİYATLARI

35’lik İstanblue Votka: 525 TL

50’lik İstanblue Votka: 725 TL

70’lik İstanblue Votka: 950 TL

100’lük İstanblue Votka: 1.325 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 BAZOOKA VOTKA FİYATLARI

35’lik Bazooka Votka: 475 TL

50’lik Bazooka Votka: 650 TL

70’lik Bazooka Votka: 850 TL

100’lük Bazooka Votka: 1.250 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 KETEL ONE VOTKA FİYATLARI

70'lik Ketel One Votka: 2.200 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 CİROC VOTKA FİYATLARI

70'lik Cirod Votka: 2.500 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 WYBOROWA VOTKA FİYATLARI

35’lik Wyborowa Votka: 495 TL

50’lik Wyborowa Votka: 685 TL

70’lik Wyborowa Votka: 925 TL

100’lük Wyborowa Votka: 1.295 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 NEMİROFF VOTKA FİYATLARI

50'lik Nemiroff: 529 TL

70'lik Nemiroff: 1.125 TL

11.07.2025'te güncellenmiştir.

VOTKA HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Votka nedir?

Votka, genellikle tahıllardan (buğday, çavdar) veya patatesten damıtılarak üretilen, renksiz ve yüksek alkol oranına sahip bir alkollü içkidir. Nötr tadı sayesinde kokteyllerde sıkça kullanılır.

Votka nasıl yapılır?

Votka, tahılların veya patatesin fermente edilip damıtılmasıyla üretilir. Genellikle birkaç kez damıtılarak saflığı artırılır ve daha yumuşak bir tat elde edilir. Damıtma işleminden sonra su eklenerek alkol oranı istenilen seviyeye düşürülür.

Votka hangi ülkelerin içkisidir?

Votka, özellikle Rusya, Polonya ve İskandinav ülkelerinde geleneksel bir içkidir. Ancak günümüzde dünya genelinde üretilip tüketilmektedir.

Votka çeşitleri nelerdir?

Nötr Votka : Tat ve aroma açısından nötrdür.

: Tat ve aroma açısından nötrdür. Aromalı Votka : Meyve, baharat veya ot aromaları eklenmiş votkalardır.

: Meyve, baharat veya ot aromaları eklenmiş votkalardır. Premium Votka: Daha fazla filtreleme ve özel hammaddelerle üretilen yüksek kaliteli votkalar.

Votka nasıl içilir?

Votka sade, buzla veya kokteyllerde içilebilir. Geleneksel olarak, votka soğutulmuş halde küçük bardaklarda sade olarak tüketilir.

Votka hangi bardakta içilir?

Votka genellikle shot bardağında veya kokteyllerde kullanılan uzun bardaklarda (highball) servis edilir.

Votka nasıl saklanır?

Votka, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Buzdolabında veya derin dondurucuda saklanması da yaygındır, çünkü alkol donmaz ve soğutulduğunda daha yumuşak bir içim sağlar.

Votka neden donmaz?

Votka, yüksek alkol içeriği sayesinde düşük sıcaklıklarda bile donmaz. Bu, votkanın derin dondurucuda saklanabilmesini sağlar.

Popüler votka kokteylleri nelerdir?

Moscow Mule : Votka, zencefilli gazoz ve lime suyu ile yapılır.

: Votka, zencefilli gazoz ve lime suyu ile yapılır. Bloody Mary : Votka, domates suyu ve baharatlarla hazırlanır.

: Votka, domates suyu ve baharatlarla hazırlanır. Cosmopolitan : Votka, triple sec, cranberry suyu ve lime suyu ile yapılır.

: Votka, triple sec, cranberry suyu ve lime suyu ile yapılır. Vodka Martini: Votka ve dry vermut ile hazırlanır.

Votka alkol oranı nedir?

Votkanın alkol oranı genellikle %35 ile %50 arasında değişir. Bazı premium markalarda bu oran daha yüksek olabilir.

Votka nasıl daha yumuşak içimli olur?

Votka, birkaç kez damıtılarak ve kömür veya özel filtrelerle filtrelenerek daha yumuşak bir tat elde edilir.

Votka hangi yiyeceklerle tüketilir?

Votka, deniz ürünleri (havyar, somon), turşu, peynir ve et yemekleri ile sıkça tüketilir. Özellikle Rus mutfağında soğuk mezelerle birlikte sunulur.

Votka ve diğer içkiler arasındaki farklar nelerdir?

Viski ile Farkı : Votka nötr tatlıdır, viski ise daha yoğun aromalara sahiptir.

: Votka nötr tatlıdır, viski ise daha yoğun aromalara sahiptir. Rom ile Farkı : Votka tahıldan yapılırken rom şeker kamışından üretilir.

: Votka tahıldan yapılırken rom şeker kamışından üretilir. Cin ile Farkı: Cin, ardıç meyvesi aroması ile öne çıkar, votka ise nötr bir tada sahiptir.

Votka hangi sıcaklıkta içilir?

Votka genellikle soğuk içilir. Ancak kokteyllerde oda sıcaklığında da kullanılabilir.

Votka’nın tarihi nedir?

Votka, 8. yüzyıldan itibaren Rusya ve Polonya’da üretilmeye başlanmıştır. İsmi Slavca "voda" (su) kelimesinden gelir ve tarih boyunca hem içecek hem de tıbbi amaçlarla kullanılmıştır.