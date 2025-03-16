Vucic iktidarı sarsılıyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Sırbistan'da 1 Kasım’da Novi Sad kentindeki tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü facia nedeniyle başlayan eylemler sürüyor.

Dört ayı aşkın bir süredir hükümetten hesap soran öğrenciler dün de meydanları doldurdu. "15 kişi için ayın 15'i" sloganıyla düzenlenen eylem için ülkenin dört bir yanından başkent Belgrad’a gelen binlerce öğrenciye halk da destek verdi.

EN BÜYÜK EYLEM

Sırbistan'ın farklı kentlerinden yürüyerek, koşarak veya bisikletle gelen katılımcılar, başkentte alkış ve Sırbistan bayraklarıyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten hesap soran öğrenciler, hükümetin yolsuzluk bataklığına sürüklendiğini söyledi. Vucic iktidar neredeyse her gün düzenlenen protestolarla sarsılıyor.

Vucic'in destekçileri de şehir merkezinde kamp kurdu ve Belgrad'daki Cumhurbaşkanlığı binasının önündeki parkın etrafına traktörlerini park etti. Yetkililer, caddenin karşısındaki Parlamento binasının güvenlik nedeniyle üç gün boyunca kilitleneceğini duyurdu.

BM İnsan Hakları Ofisi Cuma günü gösterinin barışçıl olması çağrısında bulundu ve Sırp yetkilileri uluslararası hukuka saygı göstermeye davet etti.

Facia sonrası öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı. Gösteriler Başbakan Milos Vucevic ve bakanları götürse de öfke dinmedi. Göstericiler Vucic’in de görevini bırakmasını istiyor.