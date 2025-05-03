Vučić rejiminin şiddeti

Vladimir SIMOVIĆ*

Novi Sad tren istasyonunda, yakın zamanda yenilenen bir kanopinin1 Kasım 2024'te çökmesi nedeniyle on altı kişinin ölümüyle sonuçlanan trajik bir olay, Sırbistan genelinde yaygın protestoların fitilini ateşledi. Halkın öfkesi, yenileme maliyetleri ilk bütçeyi önemli ölçüde aştığı için yolsuzluk şüphesinden kaynaklandı. Hükümetin sorumluluğu saptırma ve olayı küçümseme girişimleri daha fazla öfkeyi körükledi ve gösterilerin tırmanmasına yol açtı.

Protestocular, hem bilinen holiganların hem de iktidardaki Sırp İlerleme Partisi yetkililerinin saldırıları da dahil olmak üzere şiddetle karşı karşıya kaldı. Özellikle, üniversite işgallerini ı başlatan Dramatik Sanatlar Fakültesi öğrencileri hedef alınanlar arasındaydı. Bu şiddet, öğretim üyelerinin de desteklenen daha fazla üniversitenin işgallere katılmasıyla daha fazla tırmanmaya neden oldu. Koordineli bir işgal , Belgrad, Novi Sad, Niş, Kragujevac ve Novi Pazar'daki kampüsleri kapsayan hemen hemen her devlet üniversitesine yayıldı. Daha iyi çalışma koşullarını savunan ilk ve orta dereceli okullardan öğretmenler de artan hükümet baskısına karşın harekete katıldılar. Protestolar ayrıca çiftçilerden, avukatlardan, kültür çalışanlarından ve sivil toplumdan da destek aldı.

Öğrenci talepleri aşağıda noktalara odaklanmıştı:

• Ölümcül çöküşten sorumlu olanların belirlenmesi de dahil olmak üzere tren istasyonunun yeniden inşasına ilişkin tam şeffaflık.Protestoculara saldıranlar için hesap verebilirlik ve ceza.Gösteriler sırasında tutuklanan tüm öğrenci ve gençlerin serbest bırakılması.Devlet üniversiteleri için devlet finansmanında %20'lik bir artış.

• Öğrenci hareketi, taleplerine olan sarsılmaz bağlılıkları sayesinde önemli bir kamu güveni kazandı. Onların örgütlü çabaları, Sırbistan'da eşi benzeri görülmemiş bir güce sahip olan mevcut rejime karşı zorlu bir meydan okuma teşkil ediyor. İktidar koalisyonu, kamu kaynakları ve ülke ölçeğinde etkin medya kuruluşları üzerindeki tam hakimiyeti nedeniyle, yerel yönetimlerden merkeze kadar hükümetin tüm kademeler üzerinde mutlak kontrol sağlıyor. Bu durum, Avrupa Parlamentosu'nun Şubat 2024'te kabul ettiği kararında kabul ettiği gibi, seçim usulsüzlükleriyle daha da artmaktadır.

• 15 Mart'ta Belgrad sokaklarında öğrenciler, ülkenin dört bir yanından göstericileri çekerek Sırp tarihinin en büyük protestosunu düzenlediler. İktidarın, otobüs, tren ve Belgrad toplu taşıma araçlarının iptali yoluyla ulaşımı engellemeye yönelik girişimlerine karşın, , ilk tahminler en az 275.000 ila 325.000 kişilik bir katılıma işaret ediyor.

• Öğrencilerin, öğretim üyeleri ve vatandaşlar eşliğinde, çeşitli üniversite şehirlerinden Belgrad'a yüzlerce kilometre yürüyerek günler süren bir yürüyüş yaptıklarını belirtmek önemlidir. Bu protesto biçimi özellikle önemlidir, çünkü öğrencilerin bilgi almanın çok zor olduğu uzak köyleri ziyaret etmelerine olanak vermiştir.

15 Mart'ta, hükümetin yolsuzluğu ve ihmalinden dolayı artan hayal kırıklığı ve keder kaynaklı ciddi ve barışçıl bir gösteri olarak başlayan protesto, görünüşe göre sonik bir silahın koordineli kullanımı ve şiddet olaylarının patlak vermesi nedeniyle aniden kesintiye uğradı.

Öğrencilerin eylemi, önceki tüm protestolarda olduğu gibi, Novi Sad'daki kanopinin çökmesinde trajik bir şekilde hayatlarını kaybeden on beş kişinin anısına k on beş dakikalık bir saygı duruşu içeriyordu. Sessizlik saat 19.00'da başladı. Saat 19:11'de yoğun, yüksek frekanslı bir gürültü aniden havayı yırttı. Panik anında yayıldı. İnsanlar acı içinde kulaklarını tuttular, şaşırdılar, farklı yönlere koştu, bazıları düştü ve kaosta ezildi. Görgü tanıkları, sesi, kendilerine çarpan bir araba veya tepelerinden geçen bir uçak gibi dayanılmaz olarak nitelendirdi. Bazı protestocular elektronik cihazlarında aksamalar olduğunu bildirdi.

Uzmanlar, kalabalık kontrolüyle ilişkili bir teknoloji olan ve Sırp makamlarının, kullanımı için herhangi bir yasal çerçeve olmamasına rağmen edindiğine inanılan bir Uzun Menzilli Akustik Cihazın (LRAD kullanılmış olması ihtimaline işaret ettiler. Askeri analist Aleksandar Radiç N1'e verdiği demeçte, gürültünün büyük olasılıkla Sırbistan güvenlik güçlerinin 2022'den beri erişebildiği bir LRAD'ın konuşlandırılmasından kaynaklandığını söyledi. İnsan hakları ses araştırmaları için uzmanlaşmış bir kuruluş olan The Earshot, video materyallerini analiz ettikten sonra, kaydedilen seslerin Vortex Ring Gun veya Vortex Cannon tarafından üretilen gürültü ile tutarlı olduğunu iddia ediyor.

Protestodan bir gün sonra, sivil toplum örgütleri tanıkların deneyimlerini toplamaya başladı. Şimdiye kadar deneyimlerini paylaşan 2.000 tanığın çoğu, yoğun korku, yönelim bozukluğu, kontrol kaybı hissi, panik, şok, hızlı kalp atış hızı, mide bulantısı, kusma, kafada yüksek basınç ve vücutta ısı hissi bildirdi.

" Aynı zamanda, size doğru geldiğini, bir şeyin arkadan üzerinize basacağını hissediyorsunuz, bu yüzden yana koşuyorsunuz - ve yine de öleceğiniz hissine sahipsiniz çünkü çok büyük ve hepimizi kesecek", protestoculardan biri diyor.

Halihazırda bağımsızlıktan yoksun olduğu ve rejimle işbirliği yaptığı iddialarıyla karşı karşıya olan Yüksek Cumhuriyet Savcılığı'nın, "sonik bir silahın kullanıldığı iddiasıyla ilgili yanlış bilgi yayanları" kovuşturma niyetinde olduğunu açıklamasının ardından kamuoyunun endişesi arttı . Bu açıklama, 15 Mart olaylarına herhangi bir açıklık getirilmeden yapıldı ve savcılığın muhalifleri susturmayı ve daha fazla soruşturmayı engellemeyi amaçladığına dair yaygın bir algı yarattı. Bu, Aleksandar Vučić, polis ve diğer kurumlar tarafından sonik silah kullanımının reddedilmesinin ardından geldi.

Anlatılan olayın meydana geldiği hemen hemen aynı zamanda, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın oturduğu Pionirski Parkı yönünden, kapüşonlu ve şapkalı bir grup adam çitle çevrili alandan çıktı. Protestoculara şişe, taş ve göz yaşartıcı gaz kapsülleri atmaya başladılar.

Bu adamlar rastgele kışkırtıcılar değillerdi – Cumartesi günkü büyük protestodan birkaç gün önce, ablukadaki öğrencilerden farklı talepleri olduğu bahanesiyle bölgede "kamp kurmuşlardı". Çok sayıda rapor, bu kişilerin Sırp İlerleme Partisi tarafından işe alındığını ve maaşlarının ödendiğini ve kampta bulunmak için günlük en az 7.500 dinar (yaklaşık 65 €) harcırah aldıklarını gösteriyor.

Daha önce fakülte blokajlarına karşı "okumak isteyen öğrenciler" tarafından düzenlenen bir protesto olarak sunulan kamp, özellikle öğrenci katılımında eksikti. Bunun yerine, park küçük suçlular, futbol holiganları ve iktidar partisinin alt rütbeli üyeleri ve yetkilileriyle doluydu. Kampın sayısını artırmak için Sırp Cumhuriyeti ve Kosova'dan bireyler nakledildi. Protestodan bir gün önce, tüm park iki sıra traktörle çevrelendi. Bu, çatışmayı tırmandırmaya hazır bir rejim tarafından, muhtemelen sorumluluğu hala nasıl başa çıkacaklarını bilmedikleri ve iktidar partisinin itibarına önemli zararlar veren öğrencilere yüklemek amacıyla düzenlenen bir operasyondu.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı binasının önündeki çitle çevrili alandan ve çatılardan kalabalığa şişeler ve taşlar atıldı. Protestodan günler önce, vatandaşlar ve aktivistler, belirlenen protesto alanının yakınında taş çuvalları keşfettiler ve bu da halka ve yetkililere organize olay riski konusunda uyarılarda bulundu. Olayın büyümesi üzerine ses getiren saldırılar ve atılan taşların ardından sokaklarda zırhlı polis araçları ve çevik kuvvet birlikleri belirdi.

İlk olaylar patlak verdiğinde, öğrenciler protestonun artık öğrenci liderliğinde olmadığını ilan ettiler ve vatandaşları geri çekilmeye çağırdılar. Yüz binlerce kişi barışçıl bir şekilde geri çekildi, bu da öğrencilere halkın yüksek düzeyde güvenini gösterdi ve rejimin kışkırttığı provokatörleri başkanlık binasının yakınında kendi aralarında şiddeti kışkırtmak için bıraktı. Öğrencilerin soğukkanlılığı ve olgunluğu, ölümlerle sonuçlanabilecek önceden planlanmış bir şiddet senaryosunu önledi ve olaydan önceki günlerde geniş çapta spekülasyon yapıldığı gibi, cumhurbaşkanının potansiyel bir olağanüstü hal ilanı girişimini boşa çıkardı.

Olaydan bir gün sonra, yüzden fazla kişi baş dönmesi, mide bulantısı ve işitme hasarı şikayetiyle Acil Serviste tıbbi yardım istedi. Buna rağmen, İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanı ve hatta Acil Durum Merkezi'nin kendisi bile bir şey olduğunu reddetti. Resmi açıklamalar, sonik bir silah fikrini reddetti, yaralanma raporlarını reddetti ve organize bir saldırının açık kanıtlarını görmezden geldi.

Başlangıçta bir LRAD'a sahip olduklarını inkar etseler de, İçişleri Bakanı Ivica Dačić, kamuoyu baskısından sonra kısa süre sonra polisin bu cihaza sahip olduğunu itiraf etti, ancak "kutularda paketlendiğini, depoda olduğunu ve hiç kullanılmadığını" iddia etti. Cumhurbaşkanı Vučić, LRAD'ın kullanıldığının kanıtlanması halinde istifa edeceğini belirtti. Sadece bir gün sonra, protestoların olduğu gün Ulusal Meclis'in hemen yanına park edilmiş polis araçlarını gösteren ve açıkça monte edilmiş bir LRAD'ı gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Özellikle, sonik silahların kullanımı Sırbistan Cumhuriyeti yasalarına uygun değildir ve bu da LRAD'ın ilk etapta neden ve nasıl elde edildiği sorusunu gündeme getirmektedir. Birlikte ele alındığında, bu gelişmeler bir huzursuzluk duygusuna katkıda bulunuyor ve halkın kurumsal otoritelere olan güvenini daha da aşındırıyor.

Hükümet reddetse de polis aracına monte edilmiş sonik silahlar görüntülendi.

Sırp hükümeti, sadece kendi vatandaşlarını tehlikeye atmakla kalmayıp aynı zamanda demokratik istikrarı da tehdit eden baskıcı taktikler uygulayarak barışçıl muhalefete yönelik baskılarını yoğunlaştırıyor. Protestoların meşruiyetini ortadan kaldırmak için paralı provokatörlerin kullanılması, daha önce görülen bir taktiktir ve Sırbistan'da demokratik normların devam eden erozyonu konusunda ciddi endişelere yol açmaktadır. Muhalefeti susturma ve gerçekliği yeniden yazma modeli, giderek daha baskıcı hale gelen bir devletin karakteristiğidir.

Baskının devam etmesi, aktivistlerin, öğrencilerin ve aydınların tutuklanmasında da belirgindir. En öne çıkan dava, Novi Sad'da "anayasal düzene saldırı hazırlığında oldukları şüphesiyle" tutuklanan altı siyasi ve öğrenci aktivistin davasıdır. Tutuklanmaları, Özgür Vatandaşlar Hareketi siyasi partisinin binasında düzenlenen gayri resmi, kapalı toplantılarının ses kaydının birkaç hükümet yanlısı ulusal televizyon kanalında yayınlanmasından sadece bir gün sonra geldi. Bu ses kaydının rejime yakın medya kuruluşlarının eline geçmesi ve daha sonra tutuklamalar için bahane olarak kullanılması, medyanın bazı kesimleri ile iktidar çevreleri arasındaki bağlantıyı daha da gözler önüne seriyor. Bu aynı zamanda, açıkça yasadışı gözetleme yoluyla elde edilen (tam olarak kim tarafından hala belirsiz) bir ses kaydının iddia edilen suçun makul şüphesi için yeterli gerekçe olarak nasıl kullanılabileceği sorusunu da gündeme getiriyor. Bununla birlikte, 30 gün gözaltında tutulduktan sonra, siyasi aktivistlerin tutukluluk süreleri 30 gün daha uzatıldı.

Sevgili yoldaşlar, sizi Sırbistan'daki durumla ilgili bilgileri yaymaya ve bu bilgilerin AB gündemine alınmasını sağlamaya çağırıyoruz. Bildiğiniz gibi, AB liderleri, lityum çıkarma ve silah ticareti de dahil olmak üzere kazançlı anlaşmalar nedeniyle Aleksandar Vučić rejimine önemli destek sağlıyor. Sırp halkı AB liderlerinden sınırlı beklentilere sahip olsa da, AB içindeki ilerici güçlerin devam eden Sırp protestolarının merkezinde yer alan adalet ve demokrasi taleplerini kabul etmeye ve desteklemeye hazır olduklarını göstermek zorunludur. Şiddetin tırmandığı küresel iklime rağmen, Avrupa'daki solun tüm acil endişeleri aynı özenle ele alacağına dair umudumuzu koruyoruz. Sırbistan'daki olaylar son derece endişe vericidir. Öğrencilerin soğukkanlılığı 15 Mart'ta bir trajediyi önledi. Protestolar devam ediyor ve rejimin rahatsızlığı aşikar.

Aleksandar Vučić, rejimine destek göstermek amacıyla 12 Nisan'da Belgrad'da bir protesto gösterisi düzenledi. Vučić, etkinliği Sırbistan tarihindeki en büyük protesto olarak tanıttı. Çok sayıda kamu kaynağının kullanılmasına, önemli miktarda kamu fonunun kullanılmasına ve kamu sektörü çalışanlarına ve sosyal yardım alanlara katılmaları için uygulanan baskıya rağmen, protesto, 15 Mart'ta düzenlenen büyük öğrenci protestosundan altı ila yedi kat daha az insan topladı.

Sırbistan Cumhuriyeti'nde yeni bir hükümet kurma süreci şu anda devam etmektedir. İktidar partisinin gerginliği azaltmak amacıyla yeni yüzler (daha tarafsız uzmanlar olarak algılanan kişiler) önermesi beklense de, önerilen bakanlık adayları daha fazla tırmanma eğilimi olduğunu gösteriyor.

Başbakan adayı Đuro Macut, daha önce siyasi angajmanı olmayan bir doktor ve uzman, ancak kamuoyunda Aleksandar Vučić rejiminin ateşli bir destekçisi olarak biliniyor. En büyük tartışma, Dejan Vuk Stanković'in Eğitim Bakanı olarak aday gösterilmesiyle alevlendi. Son aylarda, mevcut durumun baskı ve üniversite ablukalarının şiddetle sona erdirilmesi yoluyla çözülmesini açıkça savundu.

Enformasyon ve Çalışma Bakanları adayları Boris Bratina ve Milica Đurđević Stamenkovski, her ikisi de radikal sağcı siyasetin savunucularıdır. Đurđević Stamenkovski, Almanya'daki seçim kampanyası sırasında, AfD'nin kapanış mitinginde konuşan bölgedeki tek politikacıydı. Bratina, aşırılık yanlısı görüşleri, Avrupa karşıtı söylemleri, insan haklarına açık muhalefeti ve sivil inisiyatifleri ve gazetecileri, esasen eleştirel düşünmeyi teşvik eden herkesi hedef almasıyla tanınır.

Durum belirsizliğini koruyor. Öğrenciler faaliyetlerine devam ediyor ve hala güçlü bir halk desteğinden yararlanıyorlar. Pek çok kişi rejimin 15 Mart gibi erken bir tarihte devrileceğini bekliyordu, ancak iktidarı devralabilecek net bir siyasi aktörün yokluğu, parti örgütü ve temsili demokrasi kriziyle birlikte süreci karmaşıklaştırıyor.

Şu anda, bir geçiş hükümeti fikri muhalefet çevrelerinde dolaşıyor, ancak Vučić'in elinde tuttuğu gücü neden bıraktığı belirsizliğini koruyor. Desteğinin azaldığı bir dönemde seçim çağrısı yapıp yapmayacağı sorusu da var.

Geçtiğimiz iki hafta boyunca, öğrenciler Avrupa'yı bisikletle dolaştılar ve nihayet Avrupa Konseyi'nde toplantılar yapacakları Strazburg'a ulaştılar. Amaçları, Sırbistan'da yaşanan olaylarla ilgili Avrupa çapında görünürlüğü artırmak.

Bununla birlikte, Vučić AB'deki kilit oyuncularla hala güçlü bağlara sahip ve şüphe devam ediyor: Her iki taraf için de kâr sağlayan çıkar odaklı, işlemsel ilişkilere dayanan bu bağlantıları bozmak için ne olması gerekiyor?

Son protestolarla ilgili ayrıntılar, rejimin tepkisi ve daha geniş siyasi bağlam da dahil olmak üzere, Sırbistan'da gelişen durum hakkında derinlemesine bilgi vermek ve bir araya gelmeye hazırız. Eldeki sorunları açıklığa kavuşturmak için belirli örnekler, kanıtlar ve arka plan bilgileri sağlayabiliriz. Konunun aciliyetini ve bölge ve AB için olası etkilerini tam olarak kavramak için doğrudan bir brifingin gerekli olduğuna inanıyoruz.

*Solidarnost (“Dayanışma” Platformu) Uluslararası Sekreteri - Avrupa Solu ortağı