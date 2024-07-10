Vuslat Çamkerten’in “Tüfekle Vurulacak Şeyler” adlı öykü kitabı 12 Temmuz’da raflarda

Vuslat Çamkerten’in "Tüfekle Vurulacak Şeyler" adlı öykü kitabı İletişim Yayınları tarafından 12 Temmuz’da okurların ilgisine sunulacak.

Kitabın tanıtım bülteninde şu ifadeler yer alıyor:

Vuslat Çamkerten, hayatın hiçbir zaman tek bir renkten ibaret olmadığını hissettiriyor öykülerinde. Her şeyi kapkara veya tam aksine toz pembe gördüğümüz anların, içlerinde zıddını da barındırdığını gösteriyor. Dünyadan umudunu kesmeyen ama ipleri de tamamen onun eline bırakmayan karakterler yaratıyor. Hiç bitmeyen hevesler, duygulardan çok planlar üzerinden yürümeye başlayan aşklar, intikam hissiyle geçen dakikalar, gizli saklı korkular…

“O zamanki karmaşa, o zamanki keder, ihtiras, acılar, pişmanlıklar, bunların hepsi önce basit birer et acısına ve sonra morluğa dönüştü, en sonunda da bedenimin üstünde artık benim daha fazla dikkatimi çekemeden yok olup gittiler. Artık başka türlü, ben bir gün ölecek olsam da benden geriye ölmeyecek bir tarih yarattığımı düşünerek yaşıyordum.”

YAZAR HAKKINDA

1982’de İzmit’te doğdu. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Felsefe eğitimi gördü, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde işletme (MBA) dalında yüksek lisansını tamamladı. İlk romanı Ona Çok Benziyorum 2019’da yayımlandı. 2021 yılında “Sonu Gelmiş Ülkede, Bir Drag Queen Hikâyesi” isimli öyküsü art book olarak basıldı, aynı sene Görenler Olmuştur isimli öykü kitabı çıktı. Son kitabı Tüfekle Vurulacak Şeyler 2024’te İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Yazar ve çizer olarak eserlerini üretmeyi ve sergilemeyi sürdürüyor. Aynı zamanda çocuklar için felsefe ve yetişkinler için yaratıcı yazarlık alanında atölyeler yürütüyor.