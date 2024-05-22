Vuslat Doğan Sabancı kazadan sonra ilk kez görüldü

İş insanı Vuslat Doğan Sabancı, eşi Ali Sabancı ve çocuklarıyla gittiği Yunanistan tatilinde geçirdiği deniz kazasının ardından ilk kez görüldü.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı 4 Ağustos 2023'te Yunanistan'ın Leros Adası'nda tekne kazası geçirdi. Kazadan ağır şekilde yaralanan Vuslat Doğan Sabancı, eski sağlığına kavuşabilmek için ABD'de aylarca tedavi gördü.

Vuslat Doğan Sabancı, ölümden döndüğü kazanın ardından ilk kez kamera karşısına çıktı. Doğan Sabancı, iş insanı kimliğinin dışında bu kez sanatçı kimliğiyle kameralar karşısındaydı.

Vuslat Doğan Sabancı - Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi

KAZANIN ARDINDAN İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Akyol'un haberine göre Vuslat Doğan Sabancı, "Emanet" isimli sergisini İstanbul Tophane-i Amire’de sanat severlerin ziyaretine açtı.

Gazetecilerin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergide Vuslat Doğan Sabancı, kazanın ardından ilk kez görüldü. Doğan Sabancı'nın yüzündeki dikiş izleri dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında tatil yapan Ali ve Vuslat Doğan Sabancı’nın, çocuklarıyla birlikte restorana gitmek için bindiği zodyak bot kayalıklara çarpmış, kazada ağır yaralanan çift, tedavi için önce Muğla-Bodrum’a oradan da İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’ne getirilmişti.

Kaza sırasında botta bulunan çiftin çocukları Şevket Emrecan Sabancı ve Kaan Ali Sabancı ise kazadan yara almadan kurtulmuştu.