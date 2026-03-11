VW’den 50 bin kişiyi işten çıkarma hazırlığı

HABER MERKEZİ

Volkswagen Grubu, Almanya’daki 50 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu. Şirket CEO'su Oliver Blume, karar hakkında hissedarlara mektup gönderdi.

Almanya’nın önde gelen otomobil üreticilerinden Volkswagen Grubu, yaklaşık 50 bin çalışanını 2030 yılına kadar işten çıkaracağını açıkladı.

Kararın, "düşen kâr, azalan talep ve elektrikli araçların yavaş benimsenmesi" gibi faktörler nedeniyle alındığı duyuruldu.

Almanya basınında yer alan haberlere göre, Volkswagen CEO’su Oliver Blume, şirket hissedarlarına gönderdiği mektupta, “2030 yılına kadar Almanya’daki tüm Volkswagen Grubu genelinde yaklaşık 50 bin işten çıkarma yapılacak” ifadelerini kullandı. İşten çıkarmaların, "üretim planları ve elektrikli araç yatırımlarıyla paralel yürütüleceği" belirtildi.