WADA'dan milli atlet Sultan Haydar'a 'tedbir'

Spor Servisi

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Etiyopya'da kamp yaptığı sırada doping testi numunesini 'kaçırdığı' gerekçesiyle milli atlet Sultan Haydar'a 'tedbir' kararı verdi. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 2.21.27'lik derecesiyle kadınlarda Türkiye rekoru sahibi Sultan Haydar'ın bu gelişmenin ardından Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Yasal haklar sonuna kadar kullanılacak ancak ne yazık ki çok önemli iki turnuvada sporcumuz yer alamayacak" ifadelerini kullandı.