Waka Hirako'dan grafik roman: Benim Biricik Mariko'm

Japon grafik edebiyatının son yıllarda en çok konuşulan eserlerinden biri olan Benim Biricik Mariko'm, Athica Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Eser, dostluk, kayıp ve hayatta kalma duygusunu sadelikle anlatan güçlü bir grafik roman. Waka Hirako imzalı eser, sessiz panelleri ve çarpıcı çizgi diliyle okuru derin bir iç yolculuğa davet ediyor.

Demet Özçarıkçı'nın çevirdiği Benim Biricik Mariko'm, ani bir kayıpla sarsılan genç bir kadının, geçmişle yüzleşmek ve yasla baş edebilmek için çıktığı içsel ve fiziksel yolculuğu merkezine alıyor. Hikâye boyunca kelimelerden çok boşluklar, çizgiler ve suskunluk konuşuyor. Manga, klasik anlatı kalıplarının dışına çıkarak; okuru duygu boşluklarının içine çekiyor.

Eserde yalnızlık, kadın dayanışması, bastırılmış duygular ve hayata tutunma çabası, minimal ama etkileyici bir anlatımla aktarılıyor. Yol manzaraları, sessiz doğa sahneleri ve karakterin iç monologları; yasın evrensel dilini görsel bir şiirselliğe dönüştürüyor.