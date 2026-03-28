Wall Street Journal: İran'ın Suudi Arabistan'daki üsse yönelik dron saldırısında 12 ABD askeri yaralandı

İran'ın, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne yaptığı dron saldırısında, 12 Amerikan askerinin yaralandığı ve ABD'ye ait E-3 Sentry havadan komuta ve kontrol uçağının hasar aldığı iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin, ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran, dün Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne dron saldırısı düzenledi.

Saldırıda, ABD'ye ait E-3 Sentry havadan komuta ve kontrol uçağı hasar alırken, 12 Amerikan askeri de yaralandı.

Saldırıda, bazı yakıt ikmal uçaklarında da hasar oluştu.