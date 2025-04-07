Wall Street 'karıştı': Trump ABD'ye zarar veriyor!

2025 Nisan ayının ilk haftasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın kapsamlı gümrük tarifeleri politikası Wall Street’te büyük endişeye yol açtı. Politiko'da yer alan habere göre, uzun süredir piyasaların sert tepki vermesi halinde geri adım atacağı düşünülen Trump, bu kez kararlı görünüyor.

DURGUNLUK İHTİMALİ YÜKSELİYOR

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, Pazartesi günü yatırımcılara yaptığı açıklamada, Trump'ın uygulamaya koyduğu ticaret savaşlarının, ABD’yi dünyanın en güçlü ekonomisi yapan uluslararası ittifakları tehdit ettiğini vurguladı. Aynı gün Goldman Sachs’ın baş ekonomisti Jan Hatzius, ABD’de resesyon ihtimalini %45’e çıkardı. Hatta Trump’a yakınlığıyla bilinen milyarder yatırımcı Bill Ackman bile, piyasalardaki çöküş devam ederse ABD’nin müzakere pozisyonunun zayıflayacağı uyarısında bulundu.

Ackman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Piyasa çökerken ticari anlaşmalar yapılmaya çalışmak, müzakere gücünü zayıflatır. Bu öneriyi Trump’a sunan kim varsa görevden alınmalı,” dedi.

TRİLYON DOLARLIK KAYIP VE GÜVEN KRİZİ

Geçtiğimiz hafta, borsalardaki büyük çöküş Wall Street’in bilançosundan, emeklilik fonlarından ve kamu yatırım hesaplarından trilyonlarca doları sildi. Yeni haftaya girerken satış dalgasının sürmesi bekleniyor. S&P 500 Endeksi, sadece altı hafta önceki zirvesine kıyasla %20’den fazla düşüşle açılmaya hazırlanıyor. Nasdaq ve Dow Jones endekslerinde de büyük kayıplar bekleniyor.

ABD BUNU KENDİNE YAPTI!

Eski Hazine Bakanı Larry Summers durumu değerlendirirken, “Borsaların devre kesiciye ihtiyaç duyduğu zamanları yaşadım, ama bu kez buna neden olan şey ABD Başkanı’nın kendisi,” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Trump ise, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kimse piyasaların düşmesini istemez ama bazen iyileşmek için ilaç almak gerekir,” dedi. Trump, ABD’nin ticaret ortaklarının adil olmayan tarifeler ve engellerle Amerikan şirketlerini zora soktuğunu savunuyor ve daha fazla üretimin ABD’ye dönmesini hedefliyor.

PİYASALAR İÇİN ŞOK ETKİSİ

Trump’ın evrensel tarifeler getirme kararı, Wall Street için büyük bir sürpriz oldu. Pek çok yatırımcı, Başkan’ın piyasa hassasiyetine göre hareket edeceğini varsayarak geniş çaplı bir ticaret savaşına ihtimal vermiyordu. Ancak şimdi, bu tarifeler sadece şirket kârlarını değil, aynı zamanda küresel ekonomik düzeni de tehdit ediyor.

Jamie Dimon, hissedarlara gönderdiği mektubunda, tarifelerin ABD’nin uzun vadeli müttefiklik ilişkilerine ciddi zarar verebileceğini belirtti. “Bu sorun ne kadar hızlı çözülürse o kadar iyi olur. Çünkü bazı olumsuz etkiler zamanla katlanarak artar ve geri dönüşü zorlaşır,” dedi.

ABD MALLARI BOYKOT EDİLİR Mİ?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick, tarifelerin 9 Nisan'da yürürlüğe girmesinden önce yaklaşık 50 ülkenin yeni ticaret anlaşmaları için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Ancak yetkililer, bu görüşmelerin kısa sürede sonuç vermesinin zor olduğunu belirtiyor.

Goldman Sachs, tarifelerin uygulanması halinde ABD'de finansal koşulların daha da sıkılaşacağını, yabancı ülkelerin ABD mallarına boykot ve misilleme uygulayabileceğini vurguladı. Hatzius, “Eğer Beyaz Saray bu tarifelerin çoğunu hayata geçirirse, ABD’nin resesyona gireceğini öngörürüz,” diyerek durumun ciddiyetini ortaya koydu.