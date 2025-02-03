Warhaus, İstanbul'a geliyor

Belçika’nın indie pop flanörü Maarten Devoldere'in solo projesi Warhaus, yeni albümü “Karaoke Moon”un turnesi kapsamında iki yıl aradan sonra Pulse sunumu ile yeniden İstanbul’a geliyor.

Balthazar ile yayımladığı beş albümün yanına, dördüncü solo albümünü de ekleyen Devoldere, 17 Mayıs Cumartesi günü JJ Arena Ataşehir sahnesinde olacak.

Devoldere, Warhaus mahlasıyla çıkardığı dördüncü albümü “Karaoke Moon”un turnesi için 17 Mayıs’ta JJ Arena Ataşehir’de izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Konser biletleri, Biletix, Biletinial, Bubilet ve JJ Arena gişelerinde satışta.