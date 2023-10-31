Warriors, Stephen Curry'nin 42 sayısıyla kazandı

NBA'de Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin skorer oyunuyla New Orleans Pelicans'ı 130-102 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Golden State Warriors, özellikle ikinci yarıda yaptığı iyi savunmanın yardımıyla konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı farklı yendi.

Dördüncü maçında üçüncü kez kazanan Warriors'ta Curry, 42 sayı, 5'er ribaunt ve asistle takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Bu sezon üçüncü maçında ilk kez kaybeden Pelicans'ta en skorer oyuncular, 19'ar sayı kaydeden CJ McCollum ile Zion Williamson oldu.