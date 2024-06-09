Washington'da Filistin eylemi: Biden'a "kırmızı çizgi" uyarısı

Washington'da Gazze için buluşan binlerce kişi, Biden yönetimine "Gazze konusundaki kırmızı çizgisine uyması" çağrısında bulundu. Eylemin ardından Beyaz Saray'ın önüne çadırlar kuruldu.

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray önünde toplanan binlerce gösterici, Joe Biden yönetimine "Gazze konusundaki kırmızı çizgisine uyması" çağrısında bulundu.

Beyaz Saray önünde ve çevresinde toplanan binlerce kişi, son dönemin en büyük "Gazze'ye destek" gösterisinde bir araya gelerek Amerikan kamuoyuna mesajlarını bir kez daha dile getirdi.

Öğlen saatlerinde toplanan ve giderek artan kalabalık, "Gazze'de soykırıma hayır", "İşgali durdurun", "Filistin'e özgürlük" ve "Biden, yalan söylemeyi bırak" sloganları atarak ağırlıklı olarak Biden yönetimine ateşkes çağrısı yapan pankartlar taşıdı.

İsrail'in son saldırılarının protesto edildiği gösteride konuşma yapan organizatörler, ABD yönetiminin İsrail'e silah göndermeyi derhal kesmesi ve acil ateşkes konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

DEV İNSAN ZİNCİRİ "KIRMIZI ÇİZGİ" ÇEKTİ

Binlerce kişinin katıldığı gösteride, Beyaz Saray'ın önünden başlayan ve 17. caddeye kadar uzanan alanda yüzlerce kişiden oluşan dev insan zinciri, ellerinde kırmızı bir şerit taşıyarak Biden'a "Gazze konusundaki kırmızı çizgisini" hatırlattı.

"Soykırım kırmızı çizgimiz" pankartları taşıyan göstericiler, benzer sloganlar atarak Gazze konusunda ABD yönetimine "İsrail'e destek vermeme ve silah göndermeyi durdurma" çağrısında bulundu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve bölgedeki birçok caddeyi trafiğe kapattığı gösteri, son dönemde Washington'da yapılan en kalabalık Gazze gösterisi olarak nitelendirildi.

"NETANYAHU'YA SİLAH GÖNDERMEYİ BIRAKIN"

Eylemcilerden Rob Stephens adlı Yahudi gösterici, Biden yönetiminin Netanyahu yönetimine silah göndermeyi derhal durdurması gerektiğini söyledi.

Holokost'tan kurtulan Yahudi bir ailenin çocuğu olduğunu hatırlatan Stephens, "Biden yönetiminin Netanyahu'ya silah göndermeyi ve Filistin halkına yönelik soykırıma silah ve mühimmat tedarik etmeyi durdurmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Stephens, "Benim babam bir toplama kampındakilerin özgür kalmasına yardım etmişti, ben onlar için buradayım çünkü onların, benim ülkemin İsrail'i güçlü şekilde desteklemesinden gurur duymayacaklarına inanıyorum. Bu yanlış, Amerika'nın yapması gereken bu değil" dedi.

BEYAZ SARAY'IN KARŞISINA ÇADIR KURDULAR

Eylemciler, Beyaz Saray'ın karşısında kurdukları çadır kampında "sessiz protestolarına" devam edeceklerini belirtti.

Beyaz Saray önünde toplanan ve Joe Biden yönetimine "Gazze konusundaki kırmızı çizgisine uyması" çağrısında bulunan Filistin destekçisi göstericilerden bazıları, akşam saatlerinde Beyaz Saray ile Washington Anıtı arasında kalan bölgede çok sayıda çadır kurdu. Göstericiler Beyaz Saray etrafında yürüyüp İsrail aleyhine ve Filistin lehine sloganlar attılar.