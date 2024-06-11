Washington'da konferansa katılan Biden'a Gazze protestosu

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da katıldığı bir konferansta, "Gazze'deki soykırımın suç ortağısın" diye bağıran bir kişi tarafından protesto edildi.

Dünya 11.06.2024 23:22 Giriş: 11.06.2024 23:22

Güncelleme: 11.06.2024 23:25 Kaynak: AA

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