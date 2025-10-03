Washington'da Trump - Epstein heykeli yeniden ortaya çıktı

ABD'de Başkan Donald Trump ile reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ı ele ele tasvir eden heykel, daha önce kaldırıldığı Kongre binası önüne yeniden yerleştirildi.

İsimsiz sanat kolektifi "The Secret Handshake" tarafından yapılan ve "Best Friends Forever" (Sonsuza Dek En İyi Arkadaşlar) adını taşıyan heykel, ilk olarak 23 Eylül’de yerleştirilmiş, ertesi gün ise Ulusal Park Hizmetleri tarafından kaldırılmıştı.