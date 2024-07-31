Washington ne isterse Avustralya onu yapıyor

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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki "güvenlik paktı"nın istikrarı bozucu ve dünya için riskli olduğunu ileri sürdü.

Wong, Güney Kore'ye yaptığı ziyaret kapsamında Paju kentinde açıklamalarda bulundu. Avustralya'nın Güney Kore ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Wong, Kuzey Kore'nin istikrarı bozucu eylemleri nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.

Wong, Kuzey Kore'nin Avustralya, Güney Kore ve Japonya dahil ortaklarının güvenliğini tehdit eden balistik füze fırlatmalarını kınamaya devam ettiklerini dile getirdi. Wong, "Rusya'nın barışa hizmet etmeyen, aksine gerilimi tırmandıran davranışlar sergilediğini görüyoruz. Kuzey Kore'den Rusya'ya silah transferinin devam etmesi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı ‘‘pakt’’ olarak niteleyerek ilişkilerin ‘‘yüksek ittifak’’ seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.