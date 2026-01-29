Washington Post: ICE, göçmenleri takip için İsrail patentli casusluk yazılımı kullanıyor

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumunun (ICE), İsrail şirketlerinden alınan casus yazılımlar ve telefon ‘hackleme araçları da dahil "müdahaleci gözetim teknolojilerinin kullanımını" önemli ölçüde genişlettiği bildirildi.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde, ‘ICE'ın, ülkenin en çok finanse edilen kolluk kuvveti haline geldiği, son dönemdeki tedarik sürecinde 2 İsrail firmasından satın aldığı teknolojileri düzensiz göçmenleri yakalama ve sınır dışı etme operasyonlarında daha fazla kullanmaya başladığı’ belirtildi.

"MÜDAHALECİ TEKNOLOJİ"

Bu teknolojilerin, ICE birimlerinin ülkedeki belgesiz göçmenleri ve Başkan Donald Trump hükümetinin sınır dışı etme kampanyasına karşı çıkan vatandaşları bulmasına ve izlemesine yardımcı olan bir dizi "müdahaleci teknoloji" olduğu kaydedildi.

Haberde, "Hem görünür hem görünmez olan bu teknolojiler, bugün ABD'de göçmenlik uygulamalarının ve siyasi protestoların ön saflarını dönüştürüyor" ifadeleri kullanıldı.

ICE'ın da bağlı olduğu ABD İç Güvenlik Bakanlığı, bugün paylaştığı yıllık raporunda, kurumun yüz tanıma, yapay zeka ve diğer gelişmiş teknolojilerin kullanım alanını önemli ölçüde genişlettiğini açıkladı.

Sınır dışı etme çalışmalarında, ICE birimlerinin kullandığı gözetim teknolojileri arasında biyometrik takip cihazları, cep telefonu konum veri tabanları ve insansız hava araçları yer alıyor.

DAHA ÖNCE DURDURULMUŞTU

ICE, 2025'te satın alma hamlelerinin bir parçası olarak, telefonlara uzaktan sızabilen casus yazılım üreten İsrailli Paragon Solutions ve ajanların ele geçirdiği kilitli telefonların içeriğine erişmesine ve verileri otomatik olarak sıralamasına olanak tanıyan Cellebrite şirketiyle sözleşmeler imzalamıştı.

ABD'de son zamanlardaki göçmenlik uygulamalarıyla büyük tepki toplayan ve ülke çapına yayılan gösterilerle protesto edilen ICE, bir süredir Paragon yazılımını satın almaya çalışıyordu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden hükümeti tarafından 2024'te, ülke için tehdit oluşturabilecek yabancı ülke bağlantılı casus yazılımların siparişi, incelenmek üzere durdurulmuş ancak bu dondurma kararı, 2025'te kaldırılmıştı.