Washington Post: İsrail'in Philadelphi Koridorunda askeri varlık ısrarı ateşkes anlaşmasını baltalıyor

ABD'nin önde gelen bason kuruluşlarından Washington Post Gazetesinin Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridinde ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılan dolaylı müzakerelerde arabulucu olarak yer alan yetkililere dayandırdığı haberinde, "Netanyahu'nun Philadelphi Koridorunda asker bulundurmaya devam etme isteğinin" muhtemel anlaşmanın önündeki en büyük engel olduğu belirtildi.

İlgili ülkelerden dokuz farklı yetkili ile iletişime geçilen haberde, yetkililerin, Netanyahu'nun Philadelphi Koridorunda asker bulundurma talebinin ateşkes görüşmelerinin başlıca anlaşmazlık noktası olduğunda hemfikir kaldıkları ve "bu ısrarın ateşkes ihtimalini tehlikeye attığını" düşündükleri kaydedildi.

İki kıdemli yetkili, Hamas ve İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin sunduğu Gazze'de "kabul et ya da reddet biçimindeki" son ateşkes teklifini reddetmesi durumunda ABD'nin liderliğindeki ateşkes görüşmelerinin sona erebileceğine dikkati çekti.

Başka bir kıdemli ABD'li yetkili, "Washington yönetimi tarafından eğitilmiş Filistinli güvenlik güçlerinin" Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısındaki güvenliği sağlamak için en olası çözüm olacağını aktardı.

Mısırlı bir yetkili ise Avrupa Birliği'nin (AB) Refah Sınır Kapısındaki gözlemci rolünü tekrardan üstlenmeye hazır olduğunu belirtmesinin ardından, Kahire hükümetinin bölgede AB varlığını memnuniyetle karşılayacağını kaydetti.

"İSRAİL, KAMUOYUNA MÜZAKERELERİN DEVAM ETTİĞİ İMAJINI SATMAYA ÇALIŞIYOR"

İsrailli aktivist Gershon Baskin, mayısta Gazze'deki İsrailli esirlerin takası için oluşturulan müzakere ekibinden gizli bir kanal açmak için yeşil ışık aldığını öne sürdü.

Bu müzakere kanalının iki haftanın ardından kapatıldığını belirten Baskin, "İsrail, kamuoyuna müzakerelerin devam ettiği imajını satmaya çalışıyor ama gerçekten ilerleyen bir görüşme süreci yok." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Baskin'in, "mevcut durumdaki resmi veya gayri resmi görüşmelerin hiçbir zaman bir parçası olmadığı" bildirildi.

Öte yandan, Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru hakkındaki duruşu hakkında yorum yapmayı reddetti.

PHİLADELPHİ KORİDORU ANLAŞMAZLIĞI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze'de savaşın hedeflerinin" gerçekleşmesinin Philadelphi Koridorundan geçtiğini belirterek, ülkesinin oradan çıkmayacağını duyurmuştu.

Netanyahu, "Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır üzerinde bulunan Philadelphi Koridorunu terk ettiğimiz anda, silahların, savaş malzemelerinin, füze üretimi için gerekli teçhizatın, tünel kazmayı sağlayacak makinelerin büyük bir şekilde sızmasının önünde hiçbir engel olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

"(Philadelphi Koridorunda) Herhangi bir engel bulunmadığı için Gazze'nin İsrail için büyük bir tehdit haline geldiğini" iddia eden Netanyahu, Gazze'deki savaş imkanlarının İran'ın gözetimi, finansmanı ve yönlendirmesiyle gerçekleştiğini öne sürmüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoruna ilişkin tüm iddialarını reddettiklerini açıklamıştı.