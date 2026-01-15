Washington Post muhabirinin evinde arama yapıldı, Trump'tan 'Venezuela' iddiası

ABD’de yayın yapan Washington Post gazetesinin muhabiri Hannah Natanson’ın evinde dün (14 Ocak Çarşamba) ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından arama yapıldı.

Aramada Natanson’a ait saat, telefon ve iki bilgisayara el konuldu.

Washington Post gazetesi, FBI ajanlarının Natanson’un soruşturmanın odağında olmadığını ve herhangi bir suçla itham edilmediğini söylediklerini aktardı.

Adalet Bakanı Pam Bondi, X’te yaptığı paylaşımda baskının Pentagon’un talebi üzerine Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bondi, arama emrinin “Pentagon’da çalışan bir yükleniciden gizli ve yasa dışı biçimde sızdırılmış bilgileri elde eden ve bunları haberleştiren bir Washington Post muhabirinin evinde” uygulandığını belirtti.

Bondi, “Sızıntıyı yapan kişi şu anda hapiste” dedi.

Açıklamada baskın ya da soruşturmayla ilgili başka ayrıntı verilmedi.

Bondi, şunları ekledi:

“Trump yönetimi, haberleştirildiğinde ulusal güvenliğimize ve ülkemize hizmet eden cesur kadın ve erkeklere ciddi risk oluşturan gizli bilgilerin yasa dışı sızdırılmasına müsamaha göstermeyecektir.”

SÖZLEŞMELİ DEVLET ÇALIŞANI HAPİSTE

Soruşturmaya dair hapiste bulunan ve gizli askeri bilgileri evine götürüp sızdırmakla suçlanan sözleşmeli devlet çalışanının adının Aurelio Perez-Lugones olduğu ortaya çıktı.

Perez-Lugones, gizli istihbarat raporlarına erişmek ve bunları evine götürmekle suçlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da Aurelio Perez-Lugones'in, "Venezuela hakkında hassas bilgileri" ifşa ettiğini öne sürdü.

Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, Aurelio Perez-Lugones hakkında "Sızıntıyı yapan kişi bulundu ve şu anda hapiste. Bu kişi, Venezuela ile ilgili bilgileri sızdıran çok kötü bir muhbirdi" dedi.

BEZOS-TRUMP İLİŞKİSİ

Washington Post’un, sahibi olan milyarder Amazon kurucusu Jeff Bezos’un 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris’i desteklemeyerek Trump yönetimiyle arasını yumuşatmaya çalışmıştı.

Ancak tüm bunlara rağmen son aylarda Bezos ile Trump yönetimiyle ilişkilerinin gergin olduğu belirtiliyor.