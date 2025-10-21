Washington Post: Nasır Hastanesi saldırısının hesabı verilebilir

ABD merkezli Washington Post gazetesi, geçtiğimiz günlerde imzalanmasının ardından Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesle birlikte 5 gazeteci ile 20 sağlık çalışanı ve sivilin hayatını kaybettiği İsrail’in 25 Ağustos’taki Nasır Hastanesi saldırısıyla ilgili hesap verilebilirlik çağrılarına işaret etti.

Washington Post, “Gazze'deki bir hastanede 5 gazetecinin ölümüne yol açan İsrail saldırıları nasıl gelişti?” başlıklı haberiyle saldırıyı tekrar gündeme getirdi.

Gazze’de çalışan gazetecilerin toplanma noktası olarak da bilinen Nasır Hastanesi'nin 4'üncü katındaki balkona yönelik saldırı haberde, "Uluslararası hukuka göre, savaş bölgelerinde korunması gereken Gazze basın mensupları için en ölümcül saldırılardan biriydi" şeklinde değerlendirildi.

Söz konusu saldırının, Gazze'de İsrail güçlerinin "pervasızca hedef alma örüntüsüne uyduğu" tespiti yapılarak, "İsrailli yetkililer, gazeteciler, sağlık ve yardım görevlileri de dahil olmak üzere sivillerin ölümüne yol açan ayrım gözetmeyen saldırıları ilk başta hata olarak nitelendiriyor ancak nadiren askerleri veya komutanları zarardan sorumlu tutacak şekilde soruşturuyor" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'İN YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMALAR BAĞIMSIZ DEĞİLDİR

Gazetecileri Koruma Komitesi Genel Müdürü Jodie Ginsberg, haberle ilgili Washington Post'a yaptığı açıklamada, "On yıllardır edindiğimiz deneyime göre, İsrail öncülüğündeki cinayet soruşturmaları ne şeffaf ne de bağımsızdır. Son 24 yıldır İsrail'de hiçbir vakada hiç kimse bir gazetecinin öldürülmesinden sorumlu tutulmadı" şeklinde konuştu.

İsrail’in, "söz konusu balkonun Hamas tarafından kullanıldığı" iddialarına yönelik, Washington Post’un hiçbir kanıta rastlamadığının da belirtildiği haberde, Gazzeli gazetecilerin bu balkonu fotoğraf ve video çekmek için sürekli kullandıkları belirtildi.

Haberde, Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesle birlikte aktivistlerin ve basın hakları savunucularının, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yapılabilecek yeni başvurular dahil, İsrail'in hesap vermesi çağrılarını iki katına çıkarmayı planladıkları vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 25 Ağustos'ta, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İlk saldırının arama kurtarma çalışmaları sürerken, canlı yayındaki kameralar bu anları çekerken ikinci saldırı gerçekleşmişti. Bölgeden gelen görüntüler, basın örgütleri ve dünyanın her yanındaki insanlardan tepki toplamıştı.

Gazze'de 246'dan fazla gazetecinin ölümünden sorumlu İsrail ordusu, saldırıyı üstlenmiş ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" iddia etmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıya dair açıklama yapmak zorunda kalmış ve saldırının "trajik bir kaza olduğunu" savunmuştu.

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.