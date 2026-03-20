Washington’da gizemli dronlar: Askeri üs çevresinde alarm

ABD ordusu, başkent Washington’daki Fort McNair askeri bölgesi ve çevresinde görülen dronlara ilişkin basında yer alan haberleri doğrulayarak, konuyla ilgili inceleme ve soruşturmanın yürütüldüğünü açıkladı.

Fort McNair Halkla İlişkiler Ofisinden Anadolu Ajansına yapılan yazılı açıklamada, söz konusu askeri alan ve çevresinde dron görüldüğü yönündeki haberlerin farkında olunduğu, kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlarla olayın araştırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Şu aşamada üsse yönelik doğrudan bir tehdit bulunmuyor. Ancak güvenlik önlemleri duruma göre artırılabilir." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İsrail’in İran’ı hedef alan saldırıları sonrası artan alarm seviyesi kapsamında, ordunun potansiyel tehditleri daha yakından izlediği kaydediliyor.

Amerikan Washington Post gazetesine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD’li bir yetkili, son 10 gün içinde, Fort McNair üzerinde birden fazla kimliği belirsiz dronun tespit edildiğini aktarmıştı.

Yetkili, gelişmeler üzerine Beyaz Saray’da konunun ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildiğini, Fort McNair askeri bölgesinde ikamet eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de tedbir amaçlı olarak yerlerinin değiştirildiğini dile getirmişti.

ABD Ulusal Savunma Üniversitesi’ne ve Pentagon’un en üst düzey bazı komutanlarına ait lojmanların bulunduğu Washington bölgesindeki askeri bir alan olan Fort McNair, geleneksel olarak siyasi liderlerin konakladığı bir yer olmamakla birlikte, ABD Başkanı Trump’ın kabinesinde bulunan bazı isimler güvenlik gerekçesiyle buradaki lojmanları kullanıyor.