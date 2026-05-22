Washington’ın Raul Castro soruşturmasına tepki yağdı

ABD’nin Küba Devrimi liderlerinden 94 yaşındaki Raul Castro’ya yönelik “cinayet” suçlamasıyla iddianame hazırlamasına tepki yağdı. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, iddianameyi “siyasi bir şov” ve “askeri saldırganlığa zemin hazırlama girişimi” olarak nitelendirdi. Diaz-Canel suçlamaların "yasal temelden yoksun siyasi bir manevra" olduğunu söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD’nin “her fırsatta güç tehdidinde bulunmayı durdurması” gerektiğini söylerken Pekin’in "Küba’yı kararlılıkla desteklediğini" belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bu adımı "kaba bir müdahale" ve "yeniden canlanan Monroe Doktrini’nin alaycı bir tezahürü" olarak nitelendirirken, Moskova’nın Küba halkına desteğini sürdüreceğini vurguladı.

ABD Adalet Bakanlığı, önceki gün Castro dâhil 6 kişi hakkında 1996 yılında ülkeden kaçanları taşıyan iki sivil uçağın düşürülerek 4 kişinin ölümüne neden olması nedeniyle 4 ayrı suçlamadan dava açmıştı. Castro, o dönemde Silahlı Kuvvetler Bakanı olarak görev yapıyordu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da dün yayımladığı mesajda, “Başkan Trump, ABD ile yeni bir Küba arasında yeni bir yol sunuyor” demişti. Öte yandan ABD ile Küba arasındaki gerilim sürerken Washington yönetimi, "USS Nimitz (CVN 68)" uçak gemisini Karayipler’e konuşlandırdığını duyurdu.