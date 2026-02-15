Washington’un 'gemi avı': sürüyor: Pentagon, bir tankere daha el koyulduğunu açıkladı

ABD emperyalizmi, yaptırımları gerekçe göstererek uluslararası sularda "gemi avına" çıktı. Pentagon, Karayipler’den Hint Okyanusu’na kadar takip ettiği Panama bandıralı bir petrol tankerine askeri operasyon düzenleyerek el koyduğunu duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela’ya yönelik tek taraflı yaptırımları deldiği iddiasıyla bir petrol tankerini Hint Okyanusu’nda alıkoydu. Karayip Denizi’nden itibaren binlerce mil boyunca takip edilen gemiye, Amerikan özel kuvvetleri tarafından gece operasyonu düzenlendi.

AÇIK DENİZDE ASKERİ MÜDAHALE

Pentagon’un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Veronica III" adlı tankerin "Venezuela ile bağlantılı yasa dışı petrolü hedef almak" amacıyla durdurulduğu belirtildi. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sorumluluk alanında gerçekleştirilen baskında, Amerikan askerlerinin gemiye çıkarak arama yaptığı ve geminin "deniz engelleme" yöntemleriyle durdurulduğu kaydedildi.

GEREKÇE TRUMP'IN KARARI

Açıklamada, operasyonun hukuki dayanağı olarak Başkan Donald Trump’ın ilan ettiği "karantina" kararı gösterildi. Pentagon yetkilileri, geminin Karayipler’den kaçarak Hint Okyanusu’na ulaştığını ancak takibin kesilmediğini vurguladı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Birimi (OFAC) ise söz konusu geminin İran'a petrol taşıdığı gerekçesiyle kara listede olduğunu hatırlattı.