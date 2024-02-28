Waters, Gazze için kendini yakan ABD askerinin videosunu paylaştı

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yaktığı videoyu paylaştı.

Waters'ın, sosyal medya platformu Instagram hesabında paylaştığı "Bushnell'in başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe verdiği" videonun arka planında Pink Floyd'un "The Gunners Dream" isimli parçası çalıyor.

İngiliz müzisyen, videonun açıklamasında ise Aaron Bushnell'e atfen, "Her gece beynimde dönüp duruyor, hayali beni çıldırtıyor, son sahnesini öylece silip atamayız, hayaline kulak verin." ifadelerine yer verdi.

Arka planda çalan The Gunners Dream parçası, bir askerin baskın sırasında ölmesini ve gelecekte savaşın olmadığı güvenli bir dünya hayalini anlatıyor.