"Wednesday" 2. sezonun 2. kısım fragmanı yayınlandı

Jenna Ortega'nın başrolünü üstlendiği, Tim Burton imzalı "Wednesday" dizisi, Netflix'te iki kısım halinde yayınlanacak yeni sezonu ile geri döndü.

Dizinin ilk kısmı 6 Ağustos'ta yayınlandı, ikinci kısmı ise 3 Eylül'de yayınlanacak. 2. sezonun ilk yarısı 50 milyon izlenme sayısına ulaşarak dikkat çekti.

3 Eylül'de izleyicilerle buluşacak olan ikinci kısmın fragmanı yayınlandı.

Alfred Gough ve Miles Millar'ın senaryosunu kaleme aldığı ve baş yapımcılığını üstlendiği dizide Ortega'ya, Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor ve Hunter Doohan eşlik ediyor.

Yeni sezonun konusu özetle şöyle:

"Nevermore Akademisi'nin gotik koridorlarında dolaşmak için geri dönen Wednesday Addams'ı yeni düşmanlar ve yeni karmaşalar bekliyor. Wednesday, ailesi, arkadaşları ve eski düşmanlarıyla başa çıkmaya çalışırken kendisini yine karanlık ve çılgın bir kaosun içinde bulacak. Gücünü efsaneleşen keskin zekasından ve soğukkanlığından doğan cazibesinden alan Wednesday, yeni ve tüyler ürpertici bir doğaüstü gizemin içine sürükleniyor."