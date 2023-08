Welinton: “Beşiktaş sözleşme uzatmak istemedi”

Pendiksporlu oyuncu Welinton, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, sezon sonu Beşiktaş’ın sözleşme uzatmak istemediğini belirterek, "Sonra önüme Pendikspor gibi bir fırsat çıktı. Ben de değerlendirmek istedim. Çok mutluyum bana o fırsatı verdikleri için" dedi.



Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Pendikspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Pendikspor’un 34 yaşındaki savunma oyuncusu Welinton, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Takım olarak kalitelerini yavaş yavaş gösterdiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Welinton, “Alışmaya başladık birbirimize. Bugün çok zor bir maç olduğunu söyleyebilirim. Kasımpaşa gerçekten çok zorlu bir rakipti. Hava çok sıcaktı. Neticesinde bir puan aldık ama iyi oynuyoruz. Takım olarak iyi mücadele ediyoruz. Daha da iyiye gideceğiz. Elimizden giden bir maç diyebilirim. İyi oynadık, oyunun büyük bölümünde iyi olan bizdik. Gol atamadığınız zaman futbol topu sizi cezalandırıyor. Gol atamadık ve gol yedik. Neticesinde bir puanla ayrılıyoruz” şeklinde konuştu.



“Beşiktaş sözleşme uzatmak istemedi, sonra önüme Pendikspor gibi fırsat çıktı”

Beşiktaş’tan ayrılık süreci ve Pendikspor’a imza atma süreciyle ilgili soruya 34 yaşındaki futbolcu, “Futbol bu tarz şeylere açık bir oyun. Dolasıyla Beşiktaş’la sözleşmem sona ermişti. Çok iyi arkadaşlıklar biriktirdim. Sözleşme uzatmak istemediler. Sonra önüme Pendikspor gibi bir fırsat çıktı. Ben de değerlendirmek istedim. Çok mutluyum bana o fırsatı verdikleri için. Her şey güzel ve yolunda” ifadelerini kullandı.



“Olduğum yerde mutluyum”

Beşiktaş’la oynanan maçta eski takımına karşı oynamanın nasıl bir his olduğunun sorulması üzerine Brezilyalı oyuncu, “Beşiktaş’ta birçok arkadaşım var. Yıllarca orada futbol oynadım. Şunu da söyleyeyim; biz geçen hafta oraya kazanmaya gitmiştik. Sonuç olarak Pendikspor’un futbolcusuyum. Böyle bir fırsat verdiler bana. Dolasıyla onlar için alın teri döküyorum. Çok iyi arkadaşlıklarım var. Hala görüşüyoruz, akşamlar buluşup yemeğe gidiyoruz. Telefonum hiç susmuyor diyebilirim açıkçası. Ama şu an Pendikspor’un futbolcusuyum. Olduğum yerde mutluyum” diye konuştu.