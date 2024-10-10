Wells Fargo'dan TCMB'ye enflasyon uyarısı

Yabancı kurumların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye’nin ekonomi politikası hakkında yorumları sürerken, Türkiye ekonomisine yönelik genellikle akıntının tersine yorumlarda bulunan ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Wells Fargo, TL'nin yıl sonunda beklenen değer kaybını yaşamayacağını ve TCMB'nin enflasyonla mücadele konusunda temkinli davranışını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

ekonomim.com'da yer alan habere göre, çoğu sektör profesyoneline göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan yönetimindeki Türkiye ekonomisinin uygulamaya koyduğu politikalarla yapmaya çalıştığı ve şimdiye kadar kısmen başardığı yegane şey, kritik üç gereksinimin Türkiye’de tekrar sağlandığını finans çevrelerine anlatmak; bağımsızlık, güvenilirlik ve şeffaflık. Nitekim bu çevrelere akademik anlamda katkılar sunan Steve Hanke, CNBC-e’den Safa Gümüş’e yolladığı e-posta’da "Türkiye bir dezenflasyon sürecinde ve bu istikrarlı" yanıtını verdi.

TCMB ve Türkiye’nin ekonomi politikası hakkına yorumda bulunan yabancı kurumlardan en radikal ve piyasa konsensüsüne ters yönde bulunan görüş, Wells Fargo’ya ait.

DOLAR/TL YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?

Wells Fergo’dan McKenna, CNBC-e’ye yolladığı e-posta değerlendirmesinde TCMB’nin kazandığı güvenilirliğe işaret ederek yıl sonunda dolar/TL’nin 34,50 TL seviyesinde konumlanmasını öngördüklerini söyledi. Tecrübeli stratejist yaptığı değerlendirmede TL’nin beklenenin aksine değer kaybetmeyeceğini "Merkez Bankası döviz rezervlerini yavaş yavaş artırıyor ve bu durum TL’ye destek sağlayabilecek bir güven ortamı yaratıyor" ifadeleriyle açıkladı.

Wells Fargo, Brendan McKenna şu ifadeleri kullandı: "Türk Lirası’nın vadeli işlemlere kıyasla daha iyi performans göstereceğine inanmaya devam ediyorum. Seçimlerden bu yana Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcıların olumlu tutumu belirgin şekilde arttı ve sermaye akışları Türkiye'ye yöneliyor. Merkez Bankası döviz rezervlerini yavaş yavaş artırıyor ve bu durum TL’ye destek sağlayabilecek bir güven ortamı yaratıyor. 2024 yıl sonu USD/TRY tahminimiz 34.50 TL seviyesindedir."

8 Ekim itibarıyla Ocak 2025 dolar/TL vadelileri 38,62, Haziran 2025 vadelileri ise 43,95 seviyesinde bulunuyor. Vadeliler açık bir şekilde TL’de gelecek sene içerisinde yüzde 20’den fazla bir değer kaybı öngörüyor.

"PETROL FİYATLARI YÜKSEK ENFLASYON RİSKİNİ ARTIRIYOR"

"Geçtiğimiz ay enflasyon beklentilerin üzerinde geldi ve son dönemde petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyonun yüksek kalmaya devam etme riskini artırıyor."

Bu yorum McKenna tarafından özellikle son dönemde İsrail’in Ortadoğu bölgesinde ana karakteri olduğu gerginliklerin yol açtığı arz tehditleri üzerine yapıldı. Her ne kadar Brent Petrol, Eylül ayının ortalarında 68 dolara kadar gerilese de, İsrail ile Lübnan arasında yaşanan sert gerginliğin ardından kayıplarını tekrar telafi ederek 80 dolar sınırna dayandı.

"BU YIL BİR FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRMÜYORUM"

Tecrübeli stratejist Türkiye’de enflasyonun yıl sonunda yüzde 55 ila yüzde 60 arasında olacağını öngörüyor. Ancak bunun için TCMB’nin biraz daha temkinli davranması gerekebilir. Wells Fargo’ya göre TCMB, ilk faiz indirimini 2025 yılının başında gerçekleştirecek, ancak enflasyonun eylül ayına benzer bir şekilde gelecek dönemlerde de yukarı yönlü sürprizler gerçekleştirmesi TCMB’nin bu kararında daha temkinli tavır takınmasına yol açabilir.

Merkez Bankası'nın bu yıl sonuna kadar politika faizini indirmeyeceğini düşündüğünü ifade eden Wells Fargo, Brendan McKenna, "Enflasyon hızlı bir şekilde gerilemiş olsa da, yıl sonunda enflasyonun %55-%60 aralığında olacağına yönelik öngörümüz, politika yapıcıların daha temkinli davranmalarını gerektiriyor. İlk TCMB faiz indiriminin 2025 yılının başlarında gerçekleşeceğini düşünüyoruz, ancak enflasyonun hâlâ yüksek olması sebebiyle politika yapıcıların dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.