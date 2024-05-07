Wembanyama, NBA'de yılın çaylağı seçildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs forması giyen Victor Wembanyama, 2023-24 sezonu yılın çaylağı ödülünün sahibi oldu.

NBA'den yapılan açıklamada, 20 yaşındaki basketbolcunun, Karl-Anthony Towns'ın (2015-2016) ardından oy birliğiyle yılın çaylağı seçilen ilk oyuncu olduğu duyuruldu.

Victor Wembanyama, 1952-1953 sezonundan bu yana her yıl verilen ödülü kazanan ilk Fransız oyuncu oldu.

Wembanyama, aynı zamanda David Robinson (1989-90) ve Tim Duncan'dan (1997-98) sonra Spurs formasıyla bu onuru kazanan 3. oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Fransız basketbolcu, 2023-2024 normal sezonunda maç başına sayı (21,4), ribaunt (10,6) ve blok (3,6) ortalamalarında tarihin en iyi çaylak oyuncusu olurken, asistlerde (3,9) dördüncü ve top çalmada ise (1,2) ikinci sırada yer aldı.

Wembanyama, NBA'de bir sezonda en az bin 500 sayı, 700 ribaunt, 250 asist, 250 blok ve 100 üçlük atan ilk oyuncu oldu.