Wembanyama’dan tarihi performans: Spurs, Thunder deplasmanında seriye önde başladı

NBA Batı Konferansı finallerinin açılış maçında basketbolseverler uzun süre unutulmayacak bir mücadeleye tanıklık etti.

Çift uzatmaya giden karşılaşmada San Antonio Spurs, deplasmanda Oklahoma City Thunder’ı 122-115 yenerek seride 1-0 öne geçti ve saha avantajını eline aldı.

Karşılaşmanın yıldızı bir kez daha Victor Wembanyama oldu. Fransız yıldız, mücadeleyi 41 sayı ve 24 ribaundla tamamlayarak takımını galibiyete taşıdı.

WEMBANYAMA ŞOV

Özellikle çift uzatmanın son bölümünde sorumluluk alan Wembanyama, kaydettiği kritik basketlerle maçın kırılma anlarında öne çıktı. Son dakikada bulduğu iki smaçtan birinde faulü de alarak üç sayılık oyun çıkaran genç yıldız, galibiyetin en belirleyici ismi oldu.

Spurs’te dikkat çeken bir diğer performans ise çaylak oyuncu Dylan Harper’dan geldi. Harper mücadeleyi 24 sayıyla tamamlarken yaptığı 7 top çalmayla kulüp playoff tarihine geçti.

Stephon Castle 17 sayı üretirken, Devin Vassell ve Keldon Johnson 13’er sayı kaydetti. Julian Champagnie ise maçı 11 sayıyla tamamladı.

ALEX CARUSO'NUN 31 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

San Antonio temsilcisi, önemli oyuncularından De’Aaron Fox’ın ayak bileğindeki sertlik nedeniyle forma giyemediği karşılaşmadan galibiyet çıkarmayı başardı.

Oklahoma City Thunder’da ise kenardan gelen Alex Caruso, 31 sayıyla kariyerinin playofflardaki en yüksek ikinci skor performansını sergiledi. Ancak bu performans mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Thunder’ın geçen sezonki NBA Finalleri’nin 7. maçından bu yana devam eden 9 maçlık playoff galibiyet serisi de sona ermiş oldu.

SGA'DAN 24 SAYI

Hamstring sakatlığı sonrası yeniden formasına kavuşan Jalen Williams 26 sayı üretirken, MVP ödülünü üst üste ikinci kez kazanan Shai Gilgeous-Alexander mücadeleyi 24 sayı ve 12 asistle tamamladı. Ancak yıldız oyuncunun 23 şutta yalnızca 7 isabet bulması dikkat çekti.

Karşılaşma aynı zamanda NBA playoff tarihindeki yerini aldı. Bu mücadele, konferans finali açılışlarında çift uzatmaya giden altıncı maç olarak kayıtlara geçti.

Batı Konferansı final serisinin ikinci karşılaşması çarşamba gecesi Oklahoma City’de oynanacak.