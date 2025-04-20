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Werner Lorant yaşamını yitirdi

2002 yılında Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Werner Lorant yaşamını yitirdi. Alman çalıştırıcı Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'nın da teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Spor
  • 20.04.2025 16:19
  • Giriş: 20.04.2025 16:19
  • Güncelleme: 20.04.2025 17:00
Kaynak: Spor Servisi
Werner Lorant yaşamını yitirdi
Fotoğraf: Depophotos

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir buçuk yıldır ağır bir hastalıkla mücadele eden Lorant, Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.

Sarı-lacıvertli kulübün X hesabından yapılan açıklamada,"Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

2002'DE FENERBAHÇE'DE GÖREV ALMIŞTI

1992 ile 2001 yılları arasında 1860 Münih'i çalıştıran Lorant, Türkiye'de 2002'de Fenerbahçe'yi, daha sonraki yıllarda ise Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, Kasımpaşa'da görev yapmıştı.

Lorant, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi.

Lorant, son olarak 2019'da Avusturya ekibi FC Hallein'da görev yapmıştı.

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