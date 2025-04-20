Werner Lorant yaşamını yitirdi

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir buçuk yıldır ağır bir hastalıkla mücadele eden Lorant, Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.

Sarı-lacıvertli kulübün X hesabından yapılan açıklamada,"Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

2002'DE FENERBAHÇE'DE GÖREV ALMIŞTI

1992 ile 2001 yılları arasında 1860 Münih'i çalıştıran Lorant, Türkiye'de 2002'de Fenerbahçe'yi, daha sonraki yıllarda ise Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, Kasımpaşa'da görev yapmıştı.

Lorant, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi.

Lorant, son olarak 2019'da Avusturya ekibi FC Hallein'da görev yapmıştı.