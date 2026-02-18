Wesley Sneijder, Galatasaray'ın tarihi zaferini değerlendirdi

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus’u 5-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası, sarı-kırmızılıların eski yıldızı Wesley Sneijder dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hollanda’da Ziggo Sport ekranlarına konuşan Sneijder, maçın kırılma anlarını değerlendirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısındaki hakem kararlarına değinen Sneijder, Juventus’un erken bir kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

"JUVENTUS 10 KİŞİ KALMALIYDI"

Sneijder, “Juventus daha ilk yarıda 10 kişi kalmalıydı. McKennie’nin Sallai’ye müdahalesi kırmızı kartlık bir pozisyondu. VAR’ın buna müdahale etmemesini garip buluyorum. Alman VAR, Hollandalı hakem… Kötü bir kombinasyon” ifadelerini kullandı.

Noa Lang’ın performansını da yorumlayan Sneijder, istatistikle oyun arasındaki farkı vurguladı. “Maçı gerçekten analiz edersek, Lang iki gol attı ama maç boyunca çok görünür değildi. Ancak böyle bir maçtan sonra bunun çok da önemi kalmaz. 5-2 kazanıyorsun ve iki gol atıyorsun” dedi.

Sneijder, Lang’ın İtalya basınındaki yansımalarına da ironik bir gönderme yaptı. “Yarın Napoli’de gazeteler ‘Yanılmışız, Noa Lang iki gol attı, kafamız iyi çalışmıyor’ diye yazacak” sözleriyle gülümsedi.

"OYUNDAN MEMNUNUM"

Galatasaray’ın oyun anlayışını öven eski yıldız, turun henüz bitmediğini de hatırlattı. “Galatasaray, maç boyunca ne olursa olsun oynamaya devam etti. Hâlâ bir rövanş maçı var ama Galatasaray için gerçekten mutluyum” değerlendirmesinde bulundu.

Sözlerinin sonunda sarı-kırmızılı kulübe ve taraftarlara ayrı bir parantez açan Sneijder şunları söyledi:

“Galatasaray’ı ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Yıllardır Türk liginin liderlerinden biri olduğunu söylüyorum. Ama artık bunu Avrupa’da da göstermeli. Bu maç bence Galatasaray için güzel bir kartvizit oldu.”