West Ham freni: Manchester United durdu, Frank Ilett yine berbere gidemedi

ULAŞ ARAL

West Ham ile Manchester United arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Son haftalarda form grafiğini yükselten United, üst üste beşinci galibiyetini alarak ivmesini sürdürme fırsatını kaçırdı.

Bu sonuç, takımının ligde art arda beş maç kazanması halinde saçlarını kestireceğine dair söz veren Manchester United taraftarı Frank Ilett’in hikâyesini de uzattı. Sosyal medyada gündem olan Ilett, bir süre daha makas görmeyecek gibi.

NUNO, CARRICK’İ KİLİTLEDİ

West Ham cephesinde teknik direktör Nuno Espirito Santo’nun planı sahaya net şekilde yansıdı. Ev sahibi ekip, alanı daraltarak ve savunma bloklarını kompakt tutarak United’a boşluk vermedi.

Michael Carrick yönetimindeki United, son dört galibiyetinde genellikle üzerine gelen rakiplere karşı geniş alanlar bulmuştu. Ancak bu kez daha kontrollü ve disiplinli bir savunmayla karşılaştı.

Konuk ekibin golü, bir kenar ortasında oluşan kısa süreli savunma hatasından geldi. Kümede kalma mücadelesi veren West Ham adına bu golü bu şekilde yemek can sıkıcı bir detay olsa da oyun genelinde daha net pozisyonlara giren taraf ev sahibi ekipti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARIŞI KIZIŞIYOR

Chelsea’nin puan kaybettiği haftada Manchester United, aldığı 1 puanla 45’e yükseldi ve haftayı Şampiyonlar Ligi potasında, rakibinin 1 puan önünde tamamladı.

Şimdi gözler Carrick’te: Genç teknik adam, takımı ilk dört içinde tutarak koltuğunu kalıcı hale getirebilecek mi?