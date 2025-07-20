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West Ham United, Kyle Walker-Peters'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna kattı.

Spor
  • 20.07.2025 12:34
  • Giriş: 20.07.2025 12:34
  • Güncelleme: 20.07.2025 12:36
Kaynak: AA
West Ham United, Kyle Walker-Peters'ı transfer etti
Fotoğraf: AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Kyle Walker-Peters'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Walker-Peters ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kariyerine Tottenham'da başlayan 28 yaşındaki sağ bek, 2020'de Southampton'a transfer olmuştu.

Beşiktaş'a transferi gündeme gelen Walker-Peters, geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle takımından ayrılmıştı.

Southampton kariyerinde 202 maça çıkan İngiliz oyuncu, 7 gol kaydetti.

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