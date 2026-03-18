West Ham’ın çıkışı

Ulaş Aral

West Ham hâlâ tehlike hattının içinde. Puan tablosu yalın bir gerçeği söylüyor: Bu takımın küme düşme ihtimali ortadan kalkmış değil. Hatta risk ciddi biçimde masada. Ancak tam da bu nedenle, Nuno Espírito Santo’nun ortaya koyduğu teknik ve psikolojik dönüşüm ayrıca değer taşıyor.

Portekizli teknik adam göreve geldiğinde yalnızca kötü sonuçlar alan bir takımla değil; özgüvenini kaybetmiş, dağılmaya meyilli bir oyuncu grubuyla karşılaştı. İlk yaklaşımı baskıyı artırmak ya da otoriter bir düzen kurmak olmadı. Oyuncularını sürecin içine çekti, açık fikirli olmalarını istedi, düşüncelerini söylemekten çekinmemelerini vurguladı. Teknik ekip ile takım arasında ortak bir ruh inşa etti. Bugün West Ham’ın sahada gösterdiği birliktelik, mücadele gücü ve oyuna bağlılığı, o günlerde atılan zihinsel temelin doğal sonucu gibi görünüyor.

Ancak bu değişimi yalnızca soyut kavramlarla açıklamak eksik kalır. Çünkü West Ham sahada da belirgin biçimde gelişen bir takım. Savunma tarafında oyunu ciddi anlamda kilitleyen bir yapıdan söz ediyoruz.

Alan kapatma disiplinleri, rakibi belirli bölgelere yönlendirme becerileri ve özellikle savunmadan hücuma geçiş anlarını doğru planlamaları, takımın en güçlü kimliği hâline gelmiş durumda. West Ham artık yalnızca direnmeye çalışan bir ekip değil; nerede bekleyeceğini, nerede sıkıştıracağını ve topu kazandığında nereye oynayacağını bilen bir takım.

Özellikle geçiş hücumlarında ortaya çıkan verimlilik, Nuno’nun dokunuşunu net biçimde gösteriyor. Taty Castellanos’un link-up katkısı ve Bowen’a duvar olması, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişleri son derece işlevsel hâle getiriyor. Castellanos’un sırtı dönük oyunda bağlantı kurabilmesi, Bowen’ın derin koşularını ve boş alan kullanımını daha değerli kılıyor. Bu ikili uyum, West Ham’ı birçok pozisyona sokan temel mekanizmalardan biri hâline gelmiş durumda.

Sezonun son virajına girilirken takımın fiziksel seviyesindeki artış da dikkat çekiyor.

Nuno Espírito Santo’nun ekibi, özellikle geçiş temposu ve tekrar eden yüksek şiddetli aksiyonlar açısından ligin bu bölümüne çok daha hazır görünüyor. Bu fiziksel yeterlilik yalnızca koşu mesafesiyle açıklanamaz; top kazanıldıktan sonraki ilk sprintlerde, baskı kırıldıktan sonraki çıkışlarda ve savunmaya dönüşlerde takımın diri kalması, hazırlık sürecinin doğru planlandığını gösteriyor.

Top kullanımında gelişen bir diğer önemli parça da Matheus Fernandes. Genç oyuncunun her geçen hafta topu daha olgun kullanması, oyun kurulumunda doğru açıları bulması ve build-up planlarına daha fazla sadık kalması, West Ham adına önemli bir seviye artışı yaratıyor. İlk pas kalitesinin yükselmesi ve merkezde daha sağlıklı bağlantılar kurulması, takımın yalnızca geçişlerde değil, yerleşik hücum başlangıçlarında da daha kontrollü görünmesini sağlıyor.

Nuno’nun en dikkat çekici hamlelerinden biri ise Soucek üzerinden okunabilir. Uzun süredir daha ileri rolde, forvet arkası ya da ceza sahası koşucusu gibi kullanılan bir oyuncuyu yeniden doğal olduğu daha derin role çekmek önemli bir teknik direktör refleksidir. Soucek’in bu bölgede kullanılması, West Ham’a merkezde denge, ikinci toplarda direnç ve savunma geçişlerinde güvenlik sağlıyor. Bazen bir oyuncuyu yeniden kazanmanın yolu onu ileri itmekten değil, doğru yerine geri koymaktan geçer. Nuno da tam olarak bunu yaptı.

İşin bir de kişisel motivasyon boyutu var. Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest’ı Avrupa kupalarına taşıyan teknik adamın, bu sezon aynı kulüp tarafından gönderilmesi ve şimdi onların düşme yarışındaki rakiplerinden birinin başında olması, kuşkusuz Nuno için ekstra bir itici güç yaratacaktır. Futbolda bazı hesaplar yalnızca taktik tahtasında değil, hafızada da tutulur. Nuno’nun bu tabloyu kendi adına güçlü bir hedefe çevirmesi sürpriz olmaz.

Bütün resme birlikte bakıldığında şu net: Nuno Espírito Santo bu takımı ligde tutmak için adeta takıntı düzeyinde bir kararlılık gösteriyor. West Ham’ın geçiş hücumlarında bu denli gelişmesi, savunmada bu kadar kompakt hâle gelmesi, oyuncu rollerinin daha doğru dağıtılması ve fiziksel seviyenin sezonun en kritik eşiğinde yukarı taşınması tesadüf değil. Bu, sahaya yansıyan bir teknik aklın ve oyuncu grubuna sirayet eden bir inancın sonucu.

Eğer West Ham sezon sonunda ligde kalırsa, bu yalnızca puan tablosuna yazılmış bir kurtuluş hikâyesi olmayacak. Bu, düşmesi kaçınılmaz gibi görünen bir takımın doğru teknik dokunuşlarla, doğru rol dağılımıyla ve güçlü bir soyunma odası iklimiyle yeniden ayağa kalkmasının hikâyesi olacak. Ve o hikâyenin merkezinde de Nuno Espírito Santo yer alacak.