WFP: Dünyada 47 milyon kişi açlığın pençesinde

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) verilerine göre, dünyada yaklaşık 783 milyon insan gıdaya erişimde sorun yaşarken 50'den fazla ülkede yaklaşık 47 milyon kişi açlığın eşiğinde bulunuyor.

WFP İcra Direktörü Cindy McCain, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen oturumda, küresel gıda krizine ilişkin konuştu.

“Savaş, ekonomik kargaşa, giderek artan iklim değişikliği ve çevresel bozulma her yıl milyonlarca insanı yoksulluğa ve umutsuzluğa sürüklüyor” diyen McCain, dünya nüfusunun yaklaşık 10'da 1'ine tekabül eden yaklaşık 783 milyon insanın gıdaya erişimde sorun yaşadığına dikkati çekti.

McCain, “5 yaşının altında 45 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı tahmin ediliyor” diye konuştu. McCain, WFP’nin azalan kaynaklar nedeniyle milyonlarca insan için gıda yardımını kesme kararı almak zorunda kaldığını, daha fazla kesintinin de kapıda olduğunu duyurdu.

İnsani yardıma olan ihtiyacın sürdüğünü ancak bütçede küçülmeye gidildiğini belirten McCain, sektörler arası işbirliklerinin öne çıktığı yeni modeller tasarlamasının elzem olduğunun altını çizdi.