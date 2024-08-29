WhatsApp, 1 Eylül'den sonra bazı telefonlarda çalışmayacak

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp,1 Eylül 2024 tarihinden itibaren bazı eski model telefonlarda uygulamanın çalışmayacağını duyurdu.

Bu cihazların listesini yayınlayan Meta, yazılım gereksinimlerine uyulmaması nedeniyle uygulamanın kullanamayacağını açıkladı.

WhatsApp uygulamasını desteklemeyecek telefon modelleri şöyle sıralandı:

Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Xcover 2, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus F7, Lenovo A820 ve Sony Xperia M.