WhatsApp'a yeni özellik geliyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, kullanıcıların grup sohbetlerinde etkileşim biçimlerini değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Uzun zamandır beklenen bu yenilik, kalabalık gruplarda kimlerin çevrimiçi olduğunu kolayca görmek isteyen kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlayacak.

WABetaInfo'nun verdiği bilgilere göre; Meta, popüler mesajlaşma uygulamasına, grup sohbetlerinde anlık olarak hangi üyelerin çevrimiçi olduğunu gösteren bir fonksiyon ekliyor. Şu an için yalnızca Android cihazlarda test aşamasında olan bu özellik, kullanıcıların grup üyelerinin çevrimiçi durumlarını daha rahat takip etmelerini mümkün kılacak.

Özellik şu an deneme sürecinde ve ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağına dair kesin bir tarih bulunmuyor.

Bu yeni özellik, WhatsApp kullanıcılarının grup sohbetlerinde daha etkin ve verimli bir şekilde etkileşim kurabilmesine olanak tanıyacak.