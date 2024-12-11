WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu düzeldi

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları arasında olan WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşandı. Bazı kullanıcılar, sosyal medya hesaplarına girmekte ve paylaşım yapmakta sorun yaşadığı yönünde paylaşımlar yaptı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: GLOBAL BİR HİZMET KESİNTİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise konuyla ilgili açıklamasında "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir" dedi.

SORUN DÜZELDİ

Öte yandan ilerleyen saatlerde, söz konusu mecralara erişimin sağlanmaya başladığı görüldü. Üç uygulama da Meta Şirketi'ne ait ve senkronize alt yapıya sahip. Söz konusu problemin nedeni hakkında ise şirketten resmi bir açıklama yapılmadı.